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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
09.10.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

“Enflasyonla mücadelenin destekçisiyiz”

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“Enflasyonla mücadelenin destekçisiyiz”

Yaşar Topluluğu, tarafından yapılan açıklamada, "Enflasyonla mücadelenin destekçisiyiz.” ifadelerine yer verildi.

YAŞAR Topluluğu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” açıklaması öncesinde enflasyonla mücadelenin destekçisi olduklarını duyurdu.

Enflasyonun öngörülebilir, istikrarlı bir ekonominin ve sürdürülebilir bir sanayinin önündeki en önemli engellerden birisi olduğu belirtilen açıklamada, enflasyonla mücadelenin ancak değer zincirindeki tüm kesimlerin ortak iradesi ve kararlılığı ile başarıya ulaşabileceği aktarıldı.

Bu mücadelede, makro ekonomik tedbirlerin yanı sıra özel sektör başta olmak üzere sivil inisiyatifler de dahil tüm paydaşların katılımı ve iş birliği büyük önem taşıdığı dile getirilen açıklamada, "Biz, 73 yıldır ülke ekonomisine ve sanayisine istihdam ve yatırımları ile önemli katkılarda bulunan Yaşar Topluluğu olarak, enflasyonla topyekun mücadele sürecinde alınan ve alınacak olan her türlü tedbirin destekçisi olduğumuzu, tüm şirketlerimiz ve markalarımızla enflasyonun düşürülmesine yönelik çalışmalara destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Türkiye ekonomisinin sağlam makro ekonomik temelleri ile bu süreci de başarıyla geçeceğine ve istikrarlı büyümeye devam edeceğine inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

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