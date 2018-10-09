“Enflasyonla Mücadele Programı milli seferberliğin temel taşıdır”
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile ilgili olarak, “Alınan önlemleri, fiyatlar üzerindeki spekülatif ataklara karşı güven çıpası olarak görüyorum. Program reel sektörün artan maliyet enflasyonuna karşı kalıcı çözümler getiriyor.” dedi.
PROGRAMIN özellikle gıda enflasyonu ve KDV iadeleri gibi ekonomideki kronik sıkıntılara karşı kalıcı çözümler getirdiğini belirten Avdagiç; “Bunu memnuniyet verici buluyoruz. Bu program ile piyasadaki çarpıtılmış algı ve yükseliş beklentisinin önüne set çekilmiş oldu. Öngörülebilirlik arttı. Gündemimizi faiz, döviz ve enflasyon üçlüsünden çıkarıp üretim, ihracat ve istihdama doğru değiştirmemizde bu adımlar çok önemli.” diye konuştu.
Şuanda yeni bir fiyat dengesi kurulduğuna da değinen Avdagiç; “Programda yer alan önlemlerin hayata geçmesiyle talep ve arz yeniden makul bir fiyat seviyesinde buluşacak. Ayrıca kurdaki geri çekilme devam ettikçe bu fiyatlamaya da yansıyacak.” dedi.
Fiyat istikrarı sağlamanın toplumun tamamının görevi olduğunu belirten Şekib Avdagiç, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız son yaşanan gelişmeleri ekonomik saldırı olarak niteledi. Dolayısıyla ekonomik saldırının olduğu yerde milli bir seferberliğin olması zorunludur. Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Mücadele Programı da milli seferberliğin temel taşıdır. Zira hükümetimiz, firmalarımız, milletimiz topyekun elini taşın altına koymuştur. Elektrik ve doğalgaza yılsonuna kadar zam yok, KDV iadesi ödemeleri yılsonuna kadar yapılacak. Ayrıca zora girip işçi çıkarmayı planlayan işletmeler desteklenecek. Bunların hepsi iş dünyamız için çok kıymetli tedbirler. Biz de İstanbul İş dünyası olarak Enflasyonla Mücadele Seferberliğinde üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz.” dedi.
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