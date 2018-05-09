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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
09.05.2018 - 23:32, Son Güncelleme:

Enflasyonist baskı azalıyor

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Enflasyonist baskı azalıyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, aşırı ısınma endişelerinin geride kaldığını, cari açığın daha makul düzeylere düşeceği, enflasyonist baskıların azalacağı bir döneme girildiğini belirterek, “Tüm göstergeler buna işaret ediyor” dedi.

Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin 17. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, bütçeye ilişkin kısa vadede endişeye gerek olmadığını ifade ederek, “Orta-uzun vadede reformlarla birlikte güçlü duruşumuzu devam ettireceğiz” şeklinde konuştu. Gelecek dönemde enflasyonun tekrar tek haneye indirilmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları söyledi: “Kamu maliyesinde kalıcı bir bozulmaya asla izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin son 15 yıldaki kazanımlarının özünde mali disiplin var. Dolayısıyla 25 Haziran sabahında inşallah çok güçlü bir reform ivmesiyle ülkemizin iç ve dış şoklara karşı bünyesini de güçlendireceğiz.”

GEREKEN YAPILIR
Mehmet Şimşek, seçim döneminde olunması nedeniyle tedbir alınmayacağının yanlış bir varsayım olduğunu belirterek, “Hiçbir kurumumuzun, özellikle Merkez Bankası’nın eli kolu bağlı değil. Gerekenleri yapmıştır, yapmaya devam edecek. Hem seçimlere kadar hem de seçimlerden sonra hükümet gerekeni yapmaya devam edecek. Piyasanın bardağın yarısının boş olduğuna dair bir yaklaşımı var. Aslında bardağın yarısından fazlası dolu.”

Mehmet Şimşek, konuşmasında, katım bankalarından İslami norm ve ilkelere uygun ürünler geliştirmelerini istediklerini söyleyerek, “Güçlü bir şekilde o alanlarda aktif olmalısınız. Sizden girişim sermayesi fonları gibi alanlarda daha fazla görünür olmanızı istiyoruz. Bunu bir Ar-Ge olarak görün” dedi. Gelecek dönemde faizsiz finans sektörünün gelişmesi için birlikte çaba göstereceklerini ifade eden Şimşek, Türkiye olarak sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu, çünkü geleneksel bankacılığın bir sınırının olduğunu dile getirdi.     

YENİ ÜRÜNLER GELİYOR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, yakın zamanda katılım bankalarının yanı sıra kalkınma ve yatırım bankaları ile banka dışı finans kuruluşlarının düzenlenen yeni ürünler ve yeni mevzuat altyapısıyla hizmet vereceğini söyledi. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Akben, “Sektörümüzün gelişmesi adına son dönemde attığımız en önemli adım, merkezi danışma kurulunun kurulmuş olması. Katılım bankalarımızın yanı sıra faizsiz finans faaliyeti yürüten tüm kuruluşların İslami ilke ve esaslara uygun olarak faaliyet göstermelerinde onlara yol gösterecek ve bu alanda standardizasyon sağlayacak kurulun sektöre yönelik algının iyileştirilmesinde ve özellikle de yeni ürünlerin geliştirilmesinde sektörü desteklemesi bekleniyor.”

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