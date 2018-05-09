Enflasyonist baskı azalıyor

Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin 17. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, bütçeye ilişkin kısa vadede endişeye gerek olmadığını ifade ederek, “Orta-uzun vadede reformlarla birlikte güçlü duruşumuzu devam ettireceğiz” şeklinde konuştu. Gelecek dönemde enflasyonun tekrar tek haneye indirilmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları söyledi: “Kamu maliyesinde kalıcı bir bozulmaya asla izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin son 15 yıldaki kazanımlarının özünde mali disiplin var. Dolayısıyla 25 Haziran sabahında inşallah çok güçlü bir reform ivmesiyle ülkemizin iç ve dış şoklara karşı bünyesini de güçlendireceğiz.”

GEREKEN YAPILIR

Mehmet Şimşek, seçim döneminde olunması nedeniyle tedbir alınmayacağının yanlış bir varsayım olduğunu belirterek, “Hiçbir kurumumuzun, özellikle Merkez Bankası’nın eli kolu bağlı değil. Gerekenleri yapmıştır, yapmaya devam edecek. Hem seçimlere kadar hem de seçimlerden sonra hükümet gerekeni yapmaya devam edecek. Piyasanın bardağın yarısının boş olduğuna dair bir yaklaşımı var. Aslında bardağın yarısından fazlası dolu.”

Mehmet Şimşek, konuşmasında, katım bankalarından İslami norm ve ilkelere uygun ürünler geliştirmelerini istediklerini söyleyerek, “Güçlü bir şekilde o alanlarda aktif olmalısınız. Sizden girişim sermayesi fonları gibi alanlarda daha fazla görünür olmanızı istiyoruz. Bunu bir Ar-Ge olarak görün” dedi. Gelecek dönemde faizsiz finans sektörünün gelişmesi için birlikte çaba göstereceklerini ifade eden Şimşek, Türkiye olarak sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu, çünkü geleneksel bankacılığın bir sınırının olduğunu dile getirdi.

YENİ ÜRÜNLER GELİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, yakın zamanda katılım bankalarının yanı sıra kalkınma ve yatırım bankaları ile banka dışı finans kuruluşlarının düzenlenen yeni ürünler ve yeni mevzuat altyapısıyla hizmet vereceğini söyledi. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Akben, “Sektörümüzün gelişmesi adına son dönemde attığımız en önemli adım, merkezi danışma kurulunun kurulmuş olması. Katılım bankalarımızın yanı sıra faizsiz finans faaliyeti yürüten tüm kuruluşların İslami ilke ve esaslara uygun olarak faaliyet göstermelerinde onlara yol gösterecek ve bu alanda standardizasyon sağlayacak kurulun sektöre yönelik algının iyileştirilmesinde ve özellikle de yeni ürünlerin geliştirilmesinde sektörü desteklemesi bekleniyor.”