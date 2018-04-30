Enflasyonda tek hane zor görünüyor
Türk Lirası’nda yaşanan hızlı değer kaybının enflasyonun tek haneye inmesini geciktirdiğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, lirada çok ciddi değer kazancı olmazsa da kısa vadede zor göründüğünü vurguladı.
BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Lirası’ndaki değer kaybının enflasyonun tek haneye inmesini geciktirdiğini belirterek, “Biz lirada bu kadar hızlı değer kaybı öngörmüyorduk. Burada temel sorun lira. Liradaki hızlı değer kaybı enflasyonun tek haneye inmesini geciktirdi, öteledi. Tek hane, kur nedeniyle şu anda ilk çeyrek için mümkün olmadı. Lirada çok ciddi değer kazanma söz konusu olmazsa kısa vadede zor görünüyor” dedi.
Şimşek, NTV’de katıldığı programda soruları yanıtladı. Şimşek, piyasaların erken seçim kararına olumlu baktığını kaydederek “Neden? Birincisi belirsizlik azalacak, ikincisi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz için Türkiye’nin önü açık, üçüncüsü tabii ki reformların tekrar hızlı şekilde gündeme alınması var olan sorunların çözülmesine fırsat sunuyor. O nedenle yatırımcılardan ciddi bir kaynak akışı olmaya başladı” dedi.
Enflasyonla mücadelenin önemine işaret eden Şimşek, "Biz hep hükümet olarak, gerek Gıda Komitesi üzerinden gerek maliye politikası üzerinden gereken desteği veriyoruz. 'Merkez Bankası da gerekeni, gerektiği noktada yapar.' dedik. Bu noktadaki tedirginlik, belirsizlik bir şekilde azalmış durumda. Nitekim piyasalarda yansıma bu çerçevede" dedi. Lira’daki değer kaybının enflasyonun tek haneye inmesini geciktirdiğini anlatan Şimşek, şöyle devam etti:
"Biz lirada bu kadar hızlı değer kaybı öngörmüyorduk. Burada temel sorun lira. Liradaki hızlı değer kaybı enflasyonun tek haneye inmesini en azından geciktirdi, öteledi. Para politikasının etkisi biraz gecikmeli çalışır. Faizi veya diğer tedbirleri bugün devreye soksanız onun etkisi zaman alıyor. Belirsizliklerin azaldığı, reformların ana gündem maddesi olduğu, seçimlerin aradan çıktığı, maliye politikasının destekleyici olduğu ortamda enflasyon tekrar aşağı yönlü trende girer ama tek hane, kur nedeniyle şu anda ilk çeyrek için mümkün olmadı. Lirada çok ciddi değer kazanma söz konusu olmazsa kısa vadede zor görünüyor. Enflasyon, geçici kur şokları nedeniyle yüzde 10'un üzerinde, bir süre burada kalabilir. Eninde sonunda tek haneye düşeceğine inanıyorum."
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