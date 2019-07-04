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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Enflasyonda sert düşüş

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
Enflasyonda sert düşüş

Enflasyon haziranda yüzde 0.03 arttı ve yıllık enflasyon 3 puan birden gerileyerek yüzde 15.72’ye sert geriledi. Enflasyondaki gerilemede taze sebze ve meyvelerin tezgâhları doldurmasının yarattığı fiyat düşüşleri etkili olurken, temmuzda Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapma olasılığı oldukça güçlendi.

TÜKETİCİ enflasyonu haziranda gıda ve giyim fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle sadece yüzde 0.03 arttı ve yıllık enflasyon 3 puanlık düşüşle yüzde 15.72’ye indi. Taze sebze ve meyvelerin bollaşması, döviz kurundaki gerilemenin ithal ürünlere etkisi ile giyim ve ayakkabı grubunda indirim sezonunun başlaması enflasyondaki sert düşüşün nedenlerinden oldu. Temmuzda, haziranın son haftasında yapılan çay, şeker ve elektrik zamlarının etkisi gözlenecek. Ayrıca sigara ve içkiye yapılacak olası fiyat artışı da temmuz enflasyonunda belirleyici olacak. Analistler Merkez Bankası’nın temmuz toplantısında enflasyon verisinin desteğiyle faiz oranlarında indirime kesin gözüyle bakıyor.

TEZGÂHLAR DOLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziranda aylık tüketici enflasyonu yüzde 0.03 ile beklentilere paralel arttı. Enflasyon artışındaki bu frende gıda grubundaki fiyat düşüşü önemli rol oynuyor. Gıdada, özellikle taze sebze ve meyvede yüzde 45’e varan fiyat düşüşleri enflasyonu olumlu etkiliyor. Zaten önceki aylarda enflasyonun hızlı artışında en etkili grup gıda grubuydu. Haziranda, mayısa göre domates yüzde 45, patates yüzde 32, patlıcan yüzde 29, dolmalık biber yüzde 20, taze fasulye yüzde 17 ucuzladı. Sadece, çiğ süt fiyatlarındaki artışa paralel peynir, tereyağı, kaşar, ayran fiyatlarında yükseliş var. Yumurtada ise Irak’a ihracatın durdurulması yurtiçi fiyatlara yüzde 16 indirim olarak yansıdı. Gıdadaki yüzde 1.65’lik düşüş manşet enflasyonu 0.4 puan düşürdü.

Enflasyonda sert düşüş

MEVSİMLİK ARTIŞ

Giyim ve ayakkabıda yaz indirimleri hızlandı. Her üründe yüzde 6-7 indirim var. Temmuzda da bu indirimlerin sürmesi bekleniyor. Konut grubunda su faturalarındaki yüzde 2 indirim bu grupta aylık artışı sınırladı. Ev eşyasında ise vergi indirimlerinin son ayı fiyat artışı sınırlamış görünüyor. Ev eşyası grubunda yüzde 0.57 artış manşet enflasyona 0.05 puanlık etki yaptı. Ulaştırma grubunda benzin, mazot ve LPG’deki indirimlere rağmen yaz mevsiminin etkisiyle araba kiralama, şehirlerarası otobüs bileti, motorsiklet ve bisiklet zamları bu grupta aylık enflasyonu yüzde 0.48 artırdı. Bu grubun manşet enflasyona etkisi 0.08 etkisi oldu.

Enflasyonda sert düşüş

Tatil mevsimi otel, yurtiçi ve yurtdışı turlarda fiyat artışı getirdi. Yurtiçi turlar yüzde 35, yurtdışı yüzde 13.8 arttı. Otel fiyatlarına gelen zam yüzde 7.6 oldu. Bu nedenle lokanta ve oteller grubunda aylık enflasyon yüzde 2.65 olarak belirlendi. Bunun manşet enflasyona etkisi 0.21 puan.

Öte yandan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) haziranda aylık yüzde 0.09 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 25.04 olarak belirlendi.

 

 YILI HEDEFİN ALTINDA KAPATACAĞIZ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı enflasyon yorumunda şunları söyledi: “Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız.”

Enflasyonda sert düşüş

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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