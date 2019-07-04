Enflasyonda sert düşüş
Enflasyon haziranda yüzde 0.03 arttı ve yıllık enflasyon 3 puan birden gerileyerek yüzde 15.72’ye sert geriledi. Enflasyondaki gerilemede taze sebze ve meyvelerin tezgâhları doldurmasının yarattığı fiyat düşüşleri etkili olurken, temmuzda Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapma olasılığı oldukça güçlendi.
TÜKETİCİ enflasyonu haziranda gıda ve giyim fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle sadece yüzde 0.03 arttı ve yıllık enflasyon 3 puanlık düşüşle yüzde 15.72’ye indi. Taze sebze ve meyvelerin bollaşması, döviz kurundaki gerilemenin ithal ürünlere etkisi ile giyim ve ayakkabı grubunda indirim sezonunun başlaması enflasyondaki sert düşüşün nedenlerinden oldu. Temmuzda, haziranın son haftasında yapılan çay, şeker ve elektrik zamlarının etkisi gözlenecek. Ayrıca sigara ve içkiye yapılacak olası fiyat artışı da temmuz enflasyonunda belirleyici olacak. Analistler Merkez Bankası’nın temmuz toplantısında enflasyon verisinin desteğiyle faiz oranlarında indirime kesin gözüyle bakıyor.
TEZGÂHLAR DOLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziranda aylık tüketici enflasyonu yüzde 0.03 ile beklentilere paralel arttı. Enflasyon artışındaki bu frende gıda grubundaki fiyat düşüşü önemli rol oynuyor. Gıdada, özellikle taze sebze ve meyvede yüzde 45’e varan fiyat düşüşleri enflasyonu olumlu etkiliyor. Zaten önceki aylarda enflasyonun hızlı artışında en etkili grup gıda grubuydu. Haziranda, mayısa göre domates yüzde 45, patates yüzde 32, patlıcan yüzde 29, dolmalık biber yüzde 20, taze fasulye yüzde 17 ucuzladı. Sadece, çiğ süt fiyatlarındaki artışa paralel peynir, tereyağı, kaşar, ayran fiyatlarında yükseliş var. Yumurtada ise Irak’a ihracatın durdurulması yurtiçi fiyatlara yüzde 16 indirim olarak yansıdı. Gıdadaki yüzde 1.65’lik düşüş manşet enflasyonu 0.4 puan düşürdü.
MEVSİMLİK ARTIŞ
Giyim ve ayakkabıda yaz indirimleri hızlandı. Her üründe yüzde 6-7 indirim var. Temmuzda da bu indirimlerin sürmesi bekleniyor. Konut grubunda su faturalarındaki yüzde 2 indirim bu grupta aylık artışı sınırladı. Ev eşyasında ise vergi indirimlerinin son ayı fiyat artışı sınırlamış görünüyor. Ev eşyası grubunda yüzde 0.57 artış manşet enflasyona 0.05 puanlık etki yaptı. Ulaştırma grubunda benzin, mazot ve LPG’deki indirimlere rağmen yaz mevsiminin etkisiyle araba kiralama, şehirlerarası otobüs bileti, motorsiklet ve bisiklet zamları bu grupta aylık enflasyonu yüzde 0.48 artırdı. Bu grubun manşet enflasyona etkisi 0.08 etkisi oldu.
Tatil mevsimi otel, yurtiçi ve yurtdışı turlarda fiyat artışı getirdi. Yurtiçi turlar yüzde 35, yurtdışı yüzde 13.8 arttı. Otel fiyatlarına gelen zam yüzde 7.6 oldu. Bu nedenle lokanta ve oteller grubunda aylık enflasyon yüzde 2.65 olarak belirlendi. Bunun manşet enflasyona etkisi 0.21 puan.
Öte yandan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) haziranda aylık yüzde 0.09 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 25.04 olarak belirlendi.
YILI HEDEFİN ALTINDA KAPATACAĞIZ
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı enflasyon yorumunda şunları söyledi: “Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız.”
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