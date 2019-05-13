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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.05.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Enflasyonda keskin düşüş yolda! Hasat başlıyor... Gıda ucuzluyor

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Enflasyonda keskin düşüş yolda! Hasat başlıyor... Gıda ucuzluyor

Vatandaşın 'enflasyonu' üzerinde önemli bir maliyet olan gıda fiyatlarının ateşi düşüyor. Yaz aylarının gelmesiyle başlayan yeni hasat ve artan verim özellikle sebze ve meyve fiyatlarını aşağı çekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün konuk olduğu CNN Türk ekranlarında, "Türkiye, 2019’un sonuna kadar çok daha dengeli ve iyi bir noktaya ulaşmış olacak. Enflasyonda keskin düşüşler göreceğiz" ifadelerini de destekleyen kalemlerden olan sebze meyve fiyatlarında, geçtiğimiz aylara göre yüzde 50'lere varan düşüşler yaşanıyor.

PATATES 3.5 TL

Buna göre son aylarda fiyatlarıyla dikkat çeken ve 10 lirayı gören soğan kilo fiyatı 4.5 liraya, 9 lirayı gören patates kilo fiyatı 3.5 liraya kadar düştü. İlerleyen günlerde devam eden hasatlarla fiyat düşüşlerinin daha hızlı yaşanacağı ifade ediliyor.

BOLLUK YAŞANIR

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz da bu dönemde özellikle bahar yağışlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğüne dikkat çekti.

Kiraz, "Pek çok üründe rekolte daha iyi olacak. Patates ve soğanda hasat başladı. Dağlarda eriyen kar da akarsuları dolduruyor. Baraj olmayan yerler susuzluk çekmeyecek. Bundan dolayı pamuk, mısır, soya fasulyesi, şeker pancarı, ayçiçeği gibi endüstri bitkileri ile buğday ile sebzelerde bolluk yaşanabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Enflasyonda keskin düşüş yolda Hasat başlıyor... Gıda ucuzluyor

SOĞANIN KİLOGRAMI 9 LİRADAN 1 LİRAYA DÜŞTÜ

Batman'ın Sason ilçesinde, yerel seçimler öncesi kilogramı 9 liradan satılan kuru soğan, seçimlerin ardından 1 liraya satılmaya başlandı.

Enflasyonda keskin düşüş yolda Hasat başlıyor... Gıda ucuzluyor

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