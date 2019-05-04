Enflasyona korumalı tahvil ihracına büyük talep
HALKBANK’IN, Halk Yatırım aracılığıyla kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcılara yönelik geliştirdiği, Türkiye Sermaye Piyasalarında getiri şekliyle bir ilk olan Enflasyona Endeksli-Getiri (Faiz) Korumalı Tahvil ihracının satış tutarı, planlanan büyüklüğün 2.5 katı üzerinde 520 milyon TL gerçekleşti.
Vade süresi 368 gün olarak belirlenen ilk tahvil kapsamında, üç ayda bir kupon ödemesi yapılacak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şunları söyledi: “Getirisini enflasyona endekslediğimiz tahvil ihracımız yatırımcılardan büyük ilgi ve talep gördü. Talep toplama esnasında yatırımcılarımıza, ihracın vade başlangıç tarihinde belirlenen bir getiri oranı taahhüdü verdik. Bunun yanında, vade sonunda güncel TÜFE Endeksi Yıllık Değişim Oranı üzerine bir marj oranı ekleyerek ikinci bir getiri oranı hesaplayacağız. Bu getiriyi daha önce taahhüt ettiğimiz getiriyle karşılaştıracak, iki getiriden daha yüksek olanı yatırımcının kazancı olarak belirleyeceğiz.”
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