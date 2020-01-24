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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 10:48,Son Güncelleme:/

Enflasyon Raporu, 30 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak

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Enflasyon Raporu, 30 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 30 Ocak Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, "Enflasyon Raporu 2020-I"in tanıtımı amacıyla 30 Ocak saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda, TCMB Başkanı Murat Uysal da bir sunum yapacak.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

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