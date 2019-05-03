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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Enflasyon korumalı 3 yeni ürün

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Enflasyon korumalı 3 yeni ürün

VakıfBank, müşterilerinin birikimlerini enflasyondan etkilenmeden koruyan ve Türk Lirası mevduatı destekleyen üç yeni ürününü devreye aldı.

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Üç alternatifli hazırladığımız ‘Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap’larımız TL mevduatlara enflasyon güvencesi veriyor. Vade sonunda ya da ara dönemlerde hesaplara enflasyon farkı ekleniyor. Müşterilerimizin güven duygusu artıyor. Yeni ürünlerle Döviz tevdiat hesaplarından TL ‘ye hızlı bir şekilde dönüş olacak ve TL mevduata ilgi yeniden artacak. Bu da ülkemize büyük kazançlar getirecek” dedi.

İŞTE ÜÇ YENİ ÜRÜN

- İlave faiz oranıyla koruma: 92 ile 370 gün vadeyle açılacak TL mevduat hesapları enflasyondan etkilenmeden garantili yüksek getiri alabilecek. Hesap açılışında sabit getirili vadeli mevduat faiz oranı ve ilave faiz oranı taahhüt edilecek. Vade sonunda, taahhüt edilen faiz oranı, yıllık enflasyona eklenecek ilave oranla oluşan faiz oranı ile karşılaştırılacak. Karşılaştırmada yüksek olan faiz oranı ile hesaba faiz işleyecek.

- Risk primi taahhüdüyle koruma: 366-370 gün vadeyle açılacak bu mevduat hesabında açılış tarihinde herhangi bir sabit faiz oranı taahhüdü olmayacak risk primi taahhüt edilecek. Vade sonunda 12 aylık TÜFE oranı üzerine hesap açılış tarihinde geçerli risk primi oranı eklenerek getiri sağlanacak.

- Üç aylık getirilerle koruma: 366-370 gün vadelerle hesap açılabilecek. Son TÜFE üzerine hesap açılış tarihinde geçerli olan risk primi oranı eklenerek enflasyon koruması sağlanacak. Üç aylık dönemlerde TL mevduat hesabı sahiplerine getiri sağlanacak.

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