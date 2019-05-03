Enflasyon korumalı 3 yeni ürün
VakıfBank, müşterilerinin birikimlerini enflasyondan etkilenmeden koruyan ve Türk Lirası mevduatı destekleyen üç yeni ürününü devreye aldı.
Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Üç alternatifli hazırladığımız ‘Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap’larımız TL mevduatlara enflasyon güvencesi veriyor. Vade sonunda ya da ara dönemlerde hesaplara enflasyon farkı ekleniyor. Müşterilerimizin güven duygusu artıyor. Yeni ürünlerle Döviz tevdiat hesaplarından TL ‘ye hızlı bir şekilde dönüş olacak ve TL mevduata ilgi yeniden artacak. Bu da ülkemize büyük kazançlar getirecek” dedi.
İŞTE ÜÇ YENİ ÜRÜN
- İlave faiz oranıyla koruma: 92 ile 370 gün vadeyle açılacak TL mevduat hesapları enflasyondan etkilenmeden garantili yüksek getiri alabilecek. Hesap açılışında sabit getirili vadeli mevduat faiz oranı ve ilave faiz oranı taahhüt edilecek. Vade sonunda, taahhüt edilen faiz oranı, yıllık enflasyona eklenecek ilave oranla oluşan faiz oranı ile karşılaştırılacak. Karşılaştırmada yüksek olan faiz oranı ile hesaba faiz işleyecek.
- Risk primi taahhüdüyle koruma: 366-370 gün vadeyle açılacak bu mevduat hesabında açılış tarihinde herhangi bir sabit faiz oranı taahhüdü olmayacak risk primi taahhüt edilecek. Vade sonunda 12 aylık TÜFE oranı üzerine hesap açılış tarihinde geçerli risk primi oranı eklenerek getiri sağlanacak.
- Üç aylık getirilerle koruma: 366-370 gün vadelerle hesap açılabilecek. Son TÜFE üzerine hesap açılış tarihinde geçerli olan risk primi oranı eklenerek enflasyon koruması sağlanacak. Üç aylık dönemlerde TL mevduat hesabı sahiplerine getiri sağlanacak.
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