Enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur ve emekli ne kadar enflasyon farkı alacak?

Enflasyon farkının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Memur ve emekli enflasyon farkları, son 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak hesaplara yatırılmış olacak. Peki, enflasyon farkı hesaplara ne zaman ve hangi tarihte yatacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ENFLASYON FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emeklinin enflasyon farkı 15 Ocak Çarşamba günü hesaplardan çekilebilecek.

TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 1.45 oranında enflasyon farkı alacak. Toplamda ise 6.45 oranında zam maaşlara yansıyacak.