Enflasyon artışı memur ve emeklisinin maaşlarına nasıl etkiyecek?
4 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin 2018 yılı zammı, yılın ilk çeyreğinde enflasyonla eridi. Yüzde 4,69’a ulaşan 4 aylık TÜFE, memur ve emeklisinin yılbaşında aldığı 6 aylık toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’lük artışı sildiği gibi, toplam kayıp ortalama memur maaşında 106 lira olarak hesaplandı. Kamu-Sen, enflasyon nedeniyle maaşlarda yaşanan erimeye dikkat çekerek hükümetin emeklilere vereceği iki bayram ikramiyesinin memura da verilmesi için bugün kampanya başlatıyor.
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 4 ayda memur ve emeklisinin maaşlarında yüzde 4,69’luk erimenin
görüldüğünü söyledi. Ocak ayında toplusözleşme gereği yüzde 4 zam yapıldığını anımsatan Kahveci, Nisan itibariyle maaşların yaklaşık yüzde 0,7 eridiğine dikkat çekti. Kahveci, doların 4 lira, avronun 5 liranın üzerine çıkmasının yansımalarının Mayıs ve Haziran aylarında görüleceğini belirterek, “Döviz etkisi geriden geliyor. Ramazan ayı ve bayram da eklendiğinde biz yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 7 civarında olmasını bekliyoruz” dedi.
106 LİRA ERİDİ
Kamu-Sen araştırma merkezinin hesaplarına göre Ocak ayında 90 lira toplu sözleşme zammı alan memurun, Nisan itibariyle maaşının 106 lirasının eridiğini açıklayan Kahveci şöyle konuştu:
“En düşük memur maaşı 2 bin 366 lira. Bu memurun aldığı zam Ocak’tan itibaren enflasyon nedeniyle erimeye başladı. Nisan ayında da hem zammı geri verdi hem de üstüne 16 lira. Nisan itibariyle memurlarımız, yüzde 15’lik vergi diliminden yüzde 20’lik dilime de geçmeye başladılar. Eylül-Ekim itibariyle de tüm memurlarımız bu dilime geçecekler.
2 BİN LİRA İKRAMİYE MEMURA DA VERİLSİN
Dolayısıyla enflasyon nedeniyle yaşanan erimeyi bir nebze olsun telafi etmek için emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin memurlara da verilmesini istiyoruz. Bugün saat 21.00’de Twitter üzerinden ‘ikramiye memurun da hakkı’ kampanyası başlatacağız.
3 MİLYON MEMUR, 6 MİLYAR İKRAMİYE
İkramiye almayan sadece memurlar kaldı. Bunun maliyeti de 6 milyar lira. Oysa devlet emekliye ikramiye verdiği gibi vergi, prim affıyla yaklaşık 60 milyar liralık alacağından vazgeçiyor. Dolayısıyla bunun içinde memura verilecek 6 milyar lirayı çalışanlarına dağıtması gerektiğini düşünüyoruz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle