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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre Eser
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Enerjide yeniden yapılandırma şart

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Enerjide yeniden yapılandırma şart

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, enerjide yatırımların borçlanarak yapıldığını ve sermaye yeterliliklerinin çok düşük kaldığını belirterek, “Sabancı olarak biz de borçlandık. Sektörün finansal sürdürülebilirliği için acilen yeniden yapılandırmaya gidilmeli” diye konuştu.

ÖZEL sektör olarak enerji alanında yatırım yaparken yanlış adım attıklarını ve sektörde sermaye yeterliliğinin çok düşük kaldığını söyleyen Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Enerji regüle bir sektör. Özel sektör büyük bir güvenle yatırım yaptı. Ancak yeteri derecede işlere sermaye konmadı. Biz Sabancı olarak yatırımlarımıza yüzde 40 sermaye koyduk. Yüzde 60 borçlandık. Yüzde 50 bile olmadı. Bu borçluluk seviyesi çok yüksek ve sürdürülebilir değil. Burada bir yanlışlık var. Zor bir dönmeden geçiyoruz. Keşke böyle yapmasaydık” şeklinde konuştu.

Sabancı Holding iştiraki Enerjisa ile sektörün büyük oyuncularından biri olan Sabancı, enerji sektöründe daha verimli bir yapının ortaya çıkması ve finansal sürdürülebilirliğin sağlanması için acil adımların atılması gerektiğini ifade ederek, “Enerji sektöründe sermaye gerekli ama bunun için geç değil. Yeniden bakılıp, yeniden değerlendirilip, yeniden yapılandırılmalı. Borçlar yeniden yapılandırılırken mutlaka sermaye yeterliliğine önem verilmeli” dedi.

YENİ ODAK TEKNOLOJİ

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin (IICEC) ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu’nun (World Energy Outlook 2018) Türkiye tanıtımında konuşan Sabancı, “Daha güvenli, verimli ve rekabetçi bir enerji ekosisteminin oluşabilmesi için finansal sürdürülebilirliği güçlenmiş, odağında teknoloji olan bir enerji sektörüne ihtiyaç vardır. Böylece, enerjinin Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesine de katkısı artacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin enerjide çok sayıda reform gerçekleştirdiğini söyleyen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Tüm değerler zincirinde, hem yatırımcıyı hem tüketiciyi koruyacak arz güvenliği, finansal sürdürülebilirlik ve öngörülebilirlik için halen geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlar var. Üretim sektörünün finansal sürdürülebilirliği ve şebeke altyapı yatırımlarının yanı sıra dağıtım ve perakende için mekanizmaların güçlendirilmesi gerekiyor” dedi.

HEDEFLERİMİZİN ÇOK UZAĞINDAYIZ

Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu’nun (World Energy Outlook 2018) Türkiye tanıtım sunumunu Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol yaptı. İklim değişikliği konusunda verilerin olumsuz bir tabloyu işaret ettiğini açıklayan Birol, “Dünya liderleri sürekli iklim değişikliği konusunda hassasiyetini vurguluyor ama 2018’de emisyon oranları rekor seviyeye çıktı. Paris Anlaşması’ndaki hedeflerin çok uzağındayız. Bırakın yeni enerji yatırımlarını mevcut enerji altyapısının üreteceği emisyon bizim hedeflerimizin yüzde 95’ini yiyor zaten. Avrupa’daki santrallar emekli olmak üzere ama asıl tüketimin büyüdüğü Asya’da ortalama santral yaşı 11. Yani en az 40 sene daha bu santrallar çalışacak” şeklinde konuştu.

ÇİN EN BÜYÜK GAZ İTHALATÇISI

PETROL fiyatlarının enerji tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir volatilite dönemine girdiğini söyleyen Birol, şunları söyledi: “Fiyatlardaki oynaklık uzun bir süre daha bizimle birlikte olacak. Artık ne OPEC kararları ne de Rusya’nın müdahaleleri bu piyasayı eskisi gibi etkilemiyor. ABD’nin kayaç petrolü üretimini sürekli artırması ve ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçmesi küresel piyasada dengeleri değiştirdi. Artık petrolde ABD etkili bir piyasa izleyeceğiz.” Birol, doğalgazda ise Çin’in birden bire çok hızlı bir şekilde dünyanın en büyük gaz ithalatçısı olmak için ciddi adımlar atmaya başladığını ve Çin’in  bu hafta veya haftaya Japonya’yı geçerek dünyanın en büyük gaz ithalatçısı olacağını açıkladı.

 

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