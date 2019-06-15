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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Enerjide yeni hub Türkiye 

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Enerjide yeni hub Türkiye 

Türkiye son dönemde attığı adımlarla enerji konusunda stratejik bir yol izliyor. Türkiye’nin Gaz Hub’ı Olma Hedefindeki Eksik Parça Raporu’na göre Türkiye doğalgaz ticaretinde hub (merkez) olma konusunda yarış içerisinde olduğu Balkan ülkelerinden oldukça avantajlı konumda. Ancak Türkiye’nin hızla piyasada şeffaflığı sağlayıp öngörülebilir bir ortam sağlaması gerekiyor.

TÜM dünyada enerji kaynaklarının paylaşımı ve bu kaynaklardan elde edilecek gelirin paylaşımı noktasında hem devletler hem de özel sektör bir yarış içerisinde. Türkiye de son dönemde enerji alanında yatırımlara yoğunlaşırken uluslararası arenada da önemli bir oyuncu olmak için çeşitli stratejik hamleler yapıyor. Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin araştırma serileri kapsamında MNCM Danışmanlık tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Gaz Hub’ı Olma Hedefindeki Eksik Parça Raporu”na (The Missing Piece in the Turkey’s Gas Hub Ambitions) göre Türkiye son dönemde dünya gündeminde önemli bir yer tutan doğalgaz ticareti noktasında bölgesel bir merkez olması için büyük avantajlara sahip.

Enerjide yeni hub Türkiye

REKABET GÜCÜ YÜKSEK

Raporu hazırlayan MNCM Danışmanlık Kurucu Ortağı Kerem Topuz’un analizlerine göre son 20 yıldır enerji konusunda altyapı çalışmalarına hız veren Türkiye bölgede hızla gaz ticaretinin hub’ı olma yolunda ilerliyor. Türkiye’nin elindeki en büyük kozlardan birinin diğer rakiplerine göre enerji tüketiminden kaynaklanan gaz ticaretinin büyüklüğü olduğunu söyleyen Topuz, “Hub olma hikayesi son uzun bir süreç ve aşılması gereken çok sayıda engel var. Türkiye uzun yıllardır bu alanda yaptığı yatırımlarla bu yolun büyük bölümünü tamamladı. Fiziksel altyapı, boru hatları, yeraltı depolama tesisleri, sıvılaştırılmış doğalgaz tesisleri bunlar Türkiye’nin rekabet gücünü çok artırdı. Ancak bu yolda Türkiye’nin atması gereken acil adımlar var. Bunlardan ilki fiziki altyapıyı uluslararası ticarete daha uyumlu hale getirmek ve gereken hukuki düzenlemeleri hazırlayıp teknik yönetmelikleri çıkarmak. Bunun dışında şu anda BOTAŞ piyasanın yüzde 80’ini kontrol altında tutuyor. Bu baskın yapının acil olarak değiştirilip piyasaya özel sektör oyuncularının dahil edilmesi ve buradaki fiyat mekanizmasının maliyet bazlı olması gerekiyor. Son olarak BOTAŞ’ın ayrıştırılması Türkiye’nin atması gereken önemli adımlardan. Hem ithalatçı olmak hem de gazı dağıtmak bazı problemleri doğuruyor. Burada yeni bir mekanizma şart” şeklinde konuştu.

RAKİP BALKANLAR

Türkiye’nin bu konudaki adımları hızla attığı takdirde rekabet ettiği Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan gibi Balkan ülkelerine karşı öne geçeceğini belirten Topuz, “Balkan ülkeleri son dönemde Türkiye’nin bu alandaki rolünü çalmaya çalışıyor. Hem kendi ülkelerine yaptıkları altyapı yatırımları hem de kendi aralarında kurdukları iletim mekanizmaları ile oluşacak hub’ı oraya taşımayı planlıyorlar. Hatta bölgede planlanan boru hatlarının güzergahları için kendi topraklarının kullanılması noktasında lobicilik faaliyetlerine son dönemde hız verdiler” dedi.

 

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