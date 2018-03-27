Enerjide söz kadınlarda
BU yıl dokuzuncusu düzenlenen ve ana teması “Enerjide Kadın” olarak belirlenen The Bosphorus Energy Club zirvesi dün İstanbul’da gerçekleşti.
Enerji sektöründe görev yapan çok sayıda kadının katıldığı ve konuşmacı olarak da yer aldığı zirvede, dijitalleşmeyle birlikte değişen iş yaşamında kadının rolü ve enerji sektöründeki konular masaya yatırıldı.
Katılan kadınlar arasında GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy, EBRD Rusya, Kafkaslar ve Orta Asya Enerji ve Doğal Kaynaklar Direktörü Aida Sitdikova, Atlantik Konseyi Türkiye Direktörü Defne Sadıklar Arslan gibi isimler yer aldı.
Zirvede eski Katar Ekonomi Bakanı Mohamed A. Althani, Türkiye’nin son yıllarda pozitif anlamda bölgesinde farklılaştığını ve ekonomide çok hızlı gelişim süreci içinde olduğunu ifade etti.
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