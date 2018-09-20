'Enerjide proje erteleme yok'

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin kurulması planlanan ikinci nükleer santral projesiyle ile ilgili olarak, “Sinop’ta Japonlar ile çalışmalarımız var. Onlar fizibilite çalışmasını yapıp sundular. Bizim ekibimiz, o fizibiliteyi inceliyorlar” dedi. Dönmez, elektrik fiyatlarında artış olup olmayacağı konusunda, “Fiyat ayarlaması için maliyetlere bakacağız. Maliyetler neyi gerektiriyorsa yapmamız gerekiyor” dedi.

AKKUYU 2023’TE



Dönmez, gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Soçi görüşmeleri ile ilgili olarak, “Görüşmelerde enerji başlığı vardı” diyen Dönmez, “Rusya ile Akkuyu Nükleer Güç Santralı çalışmaları devam ediyor. Biliyorsunuz; geçtiğimiz nisanda temelini atmıştık. İnşaat faaliyetleri daha henüz reaktör aşamasına gelmedi, çalışmalar devam ediyor. Dün de teyit ettiler. 2023 yılına, Cumhuriyetimizin 100. yılında orada ilk reaktörü işletmeye alma hedefimiz var” dedi. Sinop’taki ikinci nükleer santral ile ilgili olarak Japon tarafının temmuzda fizibiliteyi sunduğunu açıklayan Dönmez, üçüncü nükleer santral ile ilgili de, “O da büyük ölçüde Trakya gibi gözüküyor. Orada Çinliler ile görüşmemiz devam ediyor. Nükleer zaman alan proje. Yer seçimi için en az 25- 30 tane kriter birlikte değerlendiriliyor. Yapımından daha çok bu tip izinler zaman alıyor. Bir de işin ekonomik olarak analizi önemli. Orta ve uzun dönemde, hem arz güvenliğimiz açısından yükümüzü alması hem de katlanılabilir, makul bir maliyeti olması lazım” diye konuştu.

BÜYÜK PROJELERDE KRİTER



Dönmez, başlanmamış büyük projelerin erteleneceği açıklamalarının hatırlatılarak bunun Enerji Bakanlığı’na etkisinin sorulması üzerine, “Hazine ve Maliye tarafı ile arkadaşlarımız da görüşüyor. Prensipte şuna anlaştık. Kamu şirketlerimiz yapacaksa, kendi kaynakları varsa yürüyebilirsiniz dediler. Ya da kendi kaynağı değil, dış kaynak kullanabiliyorlarsa, uzun dönemli finansman, yine orada da ilerleme yapılabilir denildi. Bizde takılan bir şey gözükmüyor” dedi.

Dönmez, elektrikte geçen iki ayda zam olduğunun hatırlatılması üzerine, maliyet artışları, kur ve petrol fiyatlarındaki artışın fiyat ayarlamasını zorunlu kıldığını belirterek, “Biz elektriğimizin aşağı yukarı yüzde 30- 35’ini hâlâ doğalgazdan elde ediyoruz. Doğalgazda da dışa bağımlıyız. Doğalgaz fiyatlarını da petrol fiyatları etkiliyor. Formülün içinde petrole endeksli. Şimdi son iki yılda petrol fiyatları 40-45 dolardan 70-80 bandına geldi. Kur, neredeyse 2 kat arttı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yansımış oldu. Bu da tüketiciye yansımış oldu. Ama biz bunu yine minimumda tuttuk” dedi. Dönmez, “Avrupa Birliği ile kıyasladığımızda hem elektrikte hem doğalgaz da en düşük maliyetler bizde” dedi.





Ankara Temsilcileri ile buluşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, toplantı sonrasında bakanlığına ait elektrikli araçta direksiyon başına geçti. Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile arabada bakanlığının içinde tur atan Bakan Dönmez “yeni dönemde araç kiralarken hibrit ya da elektrikli olanları kiralayalım, bakanlık olarak da örnek olalım diyoruz” dedi.

DOĞALGAZI ALMAMIZ ZORUNLULUK

Tahran ambargosunun hatırlatılması üzerine Dönmez, geçmişte doğalgazın dışarıda tutulduğunu belirterek, “Şimdi bu yeni yönetim doğalgazda var mı yok mu tartışıyorlar. Biz yaklaşık 10 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz. Ülkenin arz güvenliği açısından ihtiyacımız, yani bir zorunluluk. İkincisi; hukuki açıdan baktığımızda, ortada bir kontrat var o kontrata göre satıcının da alıcının da yükümlülükleri var. Yani o benim istediğim miktarda gazı vermek, ben bedelini ödemek zorundayım. Bu iki yönden baktığımızda zaten bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor” dedi.

3 BÖLGEDE YENİ YEKA İHALESİ

Hedeflerinin güneşte ve rüzgarda kurulu gücü her yıl 1.000 MW artırmak olduğunu dile getiren Dönmez, “Elektrik depolama ile ilgili YEKA ihalelerimizden bir tanesini güneşle ilgili kısmen depolama şartı getirdik. Onun ilanlarına çıkacağız. 1000 MW’lık geçen yıl yaptığımız Konya Karapınar’dakine benzer yapıyoruz. 3 bölgede yapacağız. Niğde Bor, Urfa ve Hatay’da yer seçtik. 90-100 MW’lık bir batarya teknolojisiyle burada üretilenin depolanması ve akşam saatlerinde şebekeye verilmesiyle alakalı bir çalışma da yürütüyoruz. Bu dünyada da en büyük kapasiteli depolama alanlarından da biri olacak gibi gözüküyor” dedi. Bataryanın üretilmesi konusunda ise Dönmez, “Yüzde 100, yüzde 80 yerlilik oranı yakalama imkanı yok gibi görünüyor” dedi.

İKİNCİ GEMİ İÇİN GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Sismik aramalara ilişkin bilgi veren Dönmez, şunları söyledi: “Akdeniz’de planımız önümüzdeki ayın içerisinde ilk sondajımıza başlamak istiyoruz. Bu Antalya açıklarında olacak, lokasyon hemen hemen belirlendi. Biliyorsunuz geçen yıl bir gemi satın almıştık. Şimdi onun ekipmanları kontrol edildi, tamamlandı. Niyetimiz bu gemi ile her yıl 2 tane yani ortalama 2 tane açılabiliyor sondaj yapmak. Karadeniz’de daha önce 4 sondajımız vardı bunlar yabancı yerli Türkiye Petrolleri ile. Henüz daha bir gaz bulabilmiş değiliz. Ümitli olduğumuz bir iki yer daha var, oralarda yoğunlaşıyoruz. Karadeniz’de, orada da belki sondajlara başlayabiliriz. İkinci geminin alımı ile ilgili belirli bir noktaya geldi, şimdi onun finansmanı ile alakalı görüşmelere başladık. Finansmanı temin etmek için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla da görüşüyoruz. Onu da bağlarsak ikinci gemiyi de almış olacağız.”