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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EMRE ESER
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Enerjide pilot bölge Türkiye

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Enerjide pilot bölge Türkiye

Dünyanın enerji devlerinin bir araya geldiği FT Energy Ttansition Strategies Summit 2019’da konuşan Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, “Enerjide yeni teknolojilerin uygulanması için Türkiye müthiş bir oyun alanı. Pazar şartları ve müşteri potansiyeli yeni uluslararası yatırımlar ve startuplar için Türkiye’nin mükemmel bir pilot bölge olduğunu gösteriyor” dedi.

Dünyada enerji sektörünün en büyük oyuncuları Londra’da düzenlenen FT Energy Transition Strategies Summit 2019’da bir araya geldi. Enerji devlerinin CEO’ları ve sektörün diğer paydaşları zirvede enerji sektöründeki dönüşüm, büyük yatırımlar, yenilenebilir enerji, karbon salınımı, iklim değişikliği, depolama ve yapay zeka konularını tartıştı. Londra’da uluslararası yatırımcılara seslenen Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, “Enerji sektöründe gelişmekte olan pazarlar yeni ortaklıklar için avantajlı bir oyun alanı. Özellikle yeni teknolojilerin uygulanması noktasında çok iyi çeviklik gösteriyorlar. Türkiye bu pazarların içerisinde en büyük potansiyele sahip ülke. Büyüyen nüfus ve şehirleşme yatırım için çok uygun. Kişi başına düşen enerji tüketimi hala Avrupa’nın yarısı kadar. Yenilenebilir enerjideki potansiyeli rakiplerinin çok ötesinde. Yabancı startup’lar için Türkiye mükemmel bir pilot bölge. Türkiye’de enerji sektörü Avrupa’dan önce yapay zeka ve IoT (nesnelerin interneti) gibi yöntemleri kullanmaya başladı. Dolayısıyla daha yeni teknolojiler içinde ülkemiz tam bir oyun alanı” şeklinde konuştu.

Enerjide pilot bölge Türkiye

HAYALİM DEPOLAMA

Sabancı Holding’in davetlisi olarak katıldığımız zirvede Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Zaimler, “Enerji sektörü büyük bir dönüşüm geçiriyor. Artık yeni hikayeler ortaya çıkmaya başladı. Yenilenebilir enerji bunlardan biri olacak. Benim hayalim ise gelecekte çok belirleyici bir etken olacak. Depolama teknolojileri. Türkiye yeni bir teknoloji hamlesi ile bir depolama tesisi üretimine girerse dünyada oyunu değiştirebilir. Bunu yapacak enerjimiz, genç beyinlerimiz ve girişimci ruhumuz var. Biz de bu alanda olacağız. Ancak bunları yaparken enerji piyasasındaki gereken serbestliği sağlamada geç kalmamalıyız. Piyasa oyuncuların daha rahat hareket edebildiği bir orta saha oluşturmak için hızlı adımlar atılmazsa yatırımcıların gelişi gecikebilir” dedi.

HATADAN ERKEN DÖNDÜK

Türkiye’de enerji sektörünün zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Zaimler,”Bir dönem enerji yatırımları çok hızlı artış gösterdi. O dönemde bankalar para bol olduğu için biraz rahat davranıp projeleri finanse etti. Ancak yatırımlarda yeterli öz sermayenin bulunmaması ve şirketlerin TL kazanıp dövizle borçlanması kısa sürede sorunları peş peşe getirdi. Biz Enerjisa olarak gelen tehlikeyi önceden fark edip borçlarımızı TL’ye çevirdik. Bu önlemleri alırken karlılığımız düştü ancak düze çıkmayı başardık. Bazı şeyleri dayak yiye yiye öğreniyorsunuz. İşin sonunda zor dönemden nasıl çıktığınız önem kazanıyor. Ben bugün enerji sektöründe gece rahat uyuyabilen tek yöneticiyim. Çünkü ona göre bir iş modeli oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Enerjide pilot bölge Türkiye

SIRA ÜRETİME GELDİ

BORÇLARININ azaldığı bir dönemde kendilerinde ilave yatırımlarla büyüme yapabilme potansiyeli gördüklerini söyleyen Kıvanç Zaimler, “Bugün borçlarını ödeyebilen bir şirket olarak tünelin sonundaki ışığı gördük. Dağıtım ve perakende sektöründeki başarılı halka arzın ardından şimdi üretim tarafında yeni bir halka arz için harekete geçiyoruz. Burada da yatırımcının ilgisini çekecek büyük bir hikaye şart. Büyüme nereden gelecek? İşte burada Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki büyüme motivasyonu bizim de yeni hikayemiz olacak. YEKA ihalelerini almak istememizdeki en büyük motivasyon bu oldu” diye konuştu.

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