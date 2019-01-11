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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EMRE ESER
11.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Enerjide öncelik tasarruf olmalı

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Enerjide öncelik tasarruf olmalı

Türkiye'nin enerjide hedeflediği tasarrufa bir türlü ulaşamadığını söyleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, bu konuda gerçekten işe yarar sonuçların elde edilmesi için toplumun her kesimin tasarruf bilincine sahip olması gerektiğini söyledi.

Geçen yıl Türkiye’de devreye giren yoğuşmalı kombi kullanımının yılda 1.5 milyar dolarlık doğalgaz tasarrufu sağlayacağını belirten Çolak, “Ülkemizde 11 milyon kombi var. Bunun yüzde 70’i eski tip kombiler ve bu kombilerin enerji tüketimi oldukça yüksek. Bunların hızla değişmesi lazım ancak bu değişim zaman alacak gibi görünüyor. Enerji tasarrufu konusunda her ne kadar yönetmelikler çıkarılsa da özellikle 2018’de bu konuda çok yol alamadık. Pratikte elimizde pek fazla bir şey yok. Fazla enerji kullanımının önüne geçemiyoruz. Özellikle güneş enerjisinin kullanımında vatandaşa yansıyan bir durum yok. Çatı tipi uygulamaların daha hızlı yaygınlaşması gerekiyor. Ancak o zaman enerjide gerçekten tasarruf mümkün hale gelebilir” şeklinde konuştu. Dünyada Paris Anlaşması ve benzer çalışmalarla karbon salınımının azaltılması için ciddi çalışmaların sürdüğünü belirten Çolak, “Avrupa Birliği (AB) 2021’den itibaren sıfır enerji tüketen binaları yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bizim de bu konuda geç kalmadan harekete geçmemiz ve yaşadığımız ortamlardaki enerji kullanımını düşüren uygulamaları hızla hayata geçirmeliyiz” dedi.

YÜZDE 10 DARALACAK

Nisan ayında devreye giren ErP uygulaması ve ağustostan sonra yaşanan dövizdeki yükselişin sektörde maliyetleri yukarı çektiğini dile getiren Çolak, “ErP uygulaması İtalya’da ve İspanya’da uygulanmaya başlandığında iklimlendirme sektörü o ülkelerde yüzde 20 daraldı. 2018’de Türkiye’de maliyetten dolayı yüzde 10 küçülen iklimlendirme 2019’da da yüzde 10 daralabilir” dedi.

14 BİN ÖĞRENCİYE ENERJİ EĞİTİMİ

ENERJİ Tasarrufu Haftası kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde Baymak tarafından gerçekleştirilen Enerji eğitim Programı ile öğrencilere enerji verimliliği eğitimleri verildi. “Enerjide Söz Çocukların Projesi” ile yıl boyunca devam edecek eğitimler kapsamında toplam 14 bin öğrenciye uzmanlar tarafından enerji kullanımı, yenilenebilir enerji, çevre bilinci ve enerji tasarrufu konusunda dersler verilecek.

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