Enerjide öncelik tasarruf olmalı
Türkiye'nin enerjide hedeflediği tasarrufa bir türlü ulaşamadığını söyleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, bu konuda gerçekten işe yarar sonuçların elde edilmesi için toplumun her kesimin tasarruf bilincine sahip olması gerektiğini söyledi.
Geçen yıl Türkiye’de devreye giren yoğuşmalı kombi kullanımının yılda 1.5 milyar dolarlık doğalgaz tasarrufu sağlayacağını belirten Çolak, “Ülkemizde 11 milyon kombi var. Bunun yüzde 70’i eski tip kombiler ve bu kombilerin enerji tüketimi oldukça yüksek. Bunların hızla değişmesi lazım ancak bu değişim zaman alacak gibi görünüyor. Enerji tasarrufu konusunda her ne kadar yönetmelikler çıkarılsa da özellikle 2018’de bu konuda çok yol alamadık. Pratikte elimizde pek fazla bir şey yok. Fazla enerji kullanımının önüne geçemiyoruz. Özellikle güneş enerjisinin kullanımında vatandaşa yansıyan bir durum yok. Çatı tipi uygulamaların daha hızlı yaygınlaşması gerekiyor. Ancak o zaman enerjide gerçekten tasarruf mümkün hale gelebilir” şeklinde konuştu. Dünyada Paris Anlaşması ve benzer çalışmalarla karbon salınımının azaltılması için ciddi çalışmaların sürdüğünü belirten Çolak, “Avrupa Birliği (AB) 2021’den itibaren sıfır enerji tüketen binaları yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bizim de bu konuda geç kalmadan harekete geçmemiz ve yaşadığımız ortamlardaki enerji kullanımını düşüren uygulamaları hızla hayata geçirmeliyiz” dedi.
YÜZDE 10 DARALACAK
Nisan ayında devreye giren ErP uygulaması ve ağustostan sonra yaşanan dövizdeki yükselişin sektörde maliyetleri yukarı çektiğini dile getiren Çolak, “ErP uygulaması İtalya’da ve İspanya’da uygulanmaya başlandığında iklimlendirme sektörü o ülkelerde yüzde 20 daraldı. 2018’de Türkiye’de maliyetten dolayı yüzde 10 küçülen iklimlendirme 2019’da da yüzde 10 daralabilir” dedi.
14 BİN ÖĞRENCİYE ENERJİ EĞİTİMİ
ENERJİ Tasarrufu Haftası kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde Baymak tarafından gerçekleştirilen Enerji eğitim Programı ile öğrencilere enerji verimliliği eğitimleri verildi. “Enerjide Söz Çocukların Projesi” ile yıl boyunca devam edecek eğitimler kapsamında toplam 14 bin öğrenciye uzmanlar tarafından enerji kullanımı, yenilenebilir enerji, çevre bilinci ve enerji tasarrufu konusunda dersler verilecek.
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