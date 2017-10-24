 Elektrik faturanız hakkında bilmeniz gerekenler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerElektrik faturanız hakkında bilmeniz gerekenler
GeriEnerji  Elektrik faturanız hakkında bilmeniz gerekenler
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Enerji
24.10.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

 Elektrik faturanız hakkında bilmeniz gerekenler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
 Elektrik faturanız hakkında bilmeniz gerekenler

Yeni evinize taşındınız ya da iş kurdunuz ve elektrik abonesi oldunuz. Bir süre sonra adresinizi her ay ziyaret edecek elektrik faturanızı nasıl daha iyi tanıyabilirsiniz?

 

Evimize iş yerimize gelen elektrik faturaları çok sayıda kanun ve yönetmelikten meydana gelmektedir. Fatura kıymetli ve resmi bir evraktır. Eğer indirimli elektrik alan bir serbest tüketici değilseniz tarafınıza gönderilen faturalar için EPDK tarafından belirlenen standartlar bulunmaktadır. Serbest tüketicilerde bu mevzuata tabii olmasına rağmen EPDK'nın serbest tüketicileri uzakta tutan tutumu sebebi ile mevcut haklardan yararlanamayabilirsiniz. Enerji Tüketicileri Derneği Başkanı Bülent Çebin, kâğıt üzerindeki hükümler aksini söylese de ben uygulamada serbest tüketicileri mağdur edilebilir elektrik aboneleri olarak görüyor ve fatura konusundaki hususları açıkladı. 

Öncelikle faturanın size ne şekilde geleceğini bilmelisiniz. Görevli tedarik şirketi ( Eski adı TEDAŞ) tarafından düzenlenen ödeme bildirimi, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketiciye gönderilmelidir. Ancak uygulamada durum böyle olmayabilir. Faturanız gelmediği halde ödenmemiş borç yüzünden kesme ihbarnamesi bırakılabilir, hatta ihtarname bırakmadan elektriğiniz kesilebilir. Ancak bu durum şikayet konusu olursa siz haksız çıkarsınız. Elektrik şirketleri fatura konusunda çok hassastırlar. Faturayı bırakanlar seçilmiş kişilerden olduğu için asla hata olmaz. Bu güne kadar " Biz ne yazık ki faturayı bırakmamışız" diyen bir elektrik şirketi yetkilisi ile tanışmadım. Bu sebeple bu kadar kesin ifadeler kullanabiliyorum. Dolayısı ile biz tüketiciler tedarikçilerin beyanını kabul etmek zorundayız.

Faturaya dönecek olursak konuyu örneklendirelim; İstanbul'un Avrupa yakasında oturuyorsanız CLK Boğaziçi Perakende Elektrik Satış Aş tarafından bu fatura gönderilirken İstanbul'un Anadolu yakasında oturanlara ise Enerjisa ‘ya ait AESAŞ şirketi bu gönderimi yapar. Eğer İzmir'deyseniz Gediz Perakende Elektrik Satış AŞ faturanızı gönderir. Antalya'da iseniz CLK Akdeniz faturanızı gönderiyor olmalıdır. Bu şirketler devlet tarafından lisans vererek görevlendirilmiştir. 21 bölgede 21 adet görevli tedarik şirketi bulunmaktadır. Her şirketin kapsadığı il ve iller bulunmaktadır. 

Aslında tüketici olarak bizim faturayı elektronik olarak alma hakkımız bulunuyor. elektrik faturalarınızı takip edemiyorsanız size tanınan bu hakkı elektrik şirketlerinden talep edin. ( Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği/ Ödeme Bildirimi / Madde 12/2)  Talebiniz yerine getirilmiyorsa EPDK  sayfasındaki bilgi edinme kısmında bulunan şikayet kısmından bu durumu EPDK'ya iletin. Sanmayın ertesi gün özel harekat polisleri ile elektrik şirketine operasyon yapılacak. Ancak artan şikayetler kurum ve kuruluşlar üzerinde baskı oluşturacaktır. Ayrıca talep edilmeyen hakların zaman içerisinde kaybolacağını tahmin edebilirsiniz.

Fatura eve geldi. Şimdi bunu anlamaya çalışalım. EPDK tarafından fatura üzerinde bulunması zorunlu tutulan asgari bilgiler bulunmaktadır. Bunlar hep asgari standartlarda tutulmaya devam edilmiştir. Asgari üzerine çıkılması sanki yasakmış gibi bir anlayış gelişmiştir. Hizmeti çeşitlendirmek, farklılaştırmak şirketlerin arzu ettiği şeyler değildir. Üniversiteler de böyle bir ders okutulmuş ve ben de bu dersi kaçırmış olmalıyım. Çünkü ben olsam böyle yapmazdım. Daha iyisini nasıl yapardım sorusunu sorardım. Elektrik ne de olsa bir kamu hizmetidir.

Faturayı ödeyecek şanslı kişinin öncelikle adı ve soy adı veya unvanının yazılması gerekiyor. Bunun dışında adresi ( Çoğu hatalıdır) abone numarası ve abone grubu olmazsa olmaz bilgilerdir. Ancak yine mevzuata göre yeterli değildir. Bazı şirketler tedarikçini değiştirmesin diye bunları bile yazmıyor. Hatta bu iş büyük sanayilerin olduğu OSB faturalarında bile görülmeye başladı.

Peki; Faturada başka neler olmalı?

Sayaç numarası yazmalı, ne gerek var demeyin gerekli; sayaç çarpanı, akım ve/veya gerilim trafo oranları yazmalıdır. Bunlar her faturanızda aynı olmalıdır. Bu kısımları herkes bildiği(!) için detaylı anlatmayacağım. Ancak ister fabrika olun ister tüketici olun tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihlerini kontrol etmelisiniz. Sonrasında da bu bilgiyi yorumlamalısınız. Bunu öğrenmediğiniz takdirde elektrik faturasından golleri yemeye devam edersiniz. Bu konuyu da herkes bildiği için(!) detaya girmeyeceğim.

Bir diğer önemli bilgi endekslerden ortaya çıkacak olan tüketilen elektriğin miktarıdır. Miktarı yazıyorsa bizi hesap kitapla ne uğraştırıyorsun diyebilirsiniz. İdeal işleyen bir düzende haklı olabilirsiniz. Ancak bu konuda ne yazık ki hatalar ile karşılaşabiliyoruz. Günümüz teknolojisi makineler bile olsa hata yapabiliyorlar. Dolayısı ile "kontrol itimada mani olmadığı gibi itimatta kontrole mani değildir" diyerek endeksler arası fark ve sayaç çarpanı faktörü dikkate alınarak hesaplamayı yapıp faturayı kıyaslamanız gerekir. Bunu nasıl yapacağını siz zaten biliyorsunuz.

Tükettiğiniz elektriğin faturalandırılması için tüketilen miktar (kWh) ile her üç ayda bir EPDK tarafından açıklanan ve sizin ait olduğunuz elektrik tarifesindeki birim fiyat ile çarpılması ile bulunan net enerji bedeli yer almalıdır. Tüketim ile birim fiyatların açık şekilde yazılması gerekir. Tabi ki bu kısım en önemli bilgilerin yer aldığı bölümdür. Aslında çok önemli bir bölüm daha vardır. Ancak neden bilinmez bu konuda birçok tüketicinin mağdur olduğu bilinmektedir. Faturanın bir bölümünde (çoğunlukla sağ üst tarafta) Endüktif ve Kapasitif isimli iki sütun bulunmaktadır. Eğer serbest tüketici iseniz bu hiç yazmaz bile; serbest tüketici kimin umurunda ki? Zaten elektriği de ucuza alıyorsunuz; birde hak talebinde mi bulunacaksınız?

Bağlantı gücünüze göre değişen oranların toplam tüketimi aşması durumunda size reaktif bedel ( halka ağzı ile reaktif ceza) alınmaktadır. Bu bedelin yine tarife ile belirlenen bir birim fiyatı vardır. Mesken faturalarında olmaması gerekirken bazı görevli tedarik şirketlerinin meskenlerden bile reaktif bedel tahsilatı yaptığına şahit olmuşluğum vardır. Burada elektrik kullanıcısı tarafından anlaşılmayan kısım bu bedelin bir kompanzasyon panosu ile önlenebileceğidir. Özellikle kobi statüsünde olan ( Yerel marketler, sağlık merkezleri, küçük otel ve pansiyonlar, kuaför, internet kafe gibi yerler) işletmeler bu bedeli farkında olmadan öderler. Reaktif bedelin ilginç olan yanı zaman geçtikçe bedelin artmasıdır. Bu bedel arttıkça faturada artar. Elektrik faturası artık işletme tarafından kabul edilemeyecek düzeye gelince; canı yanan elektrik kullanıcısı can havli ile hayatı sorgulamaya başlar! Bu fatura neden yüksek? Devlet bize bir yardım etsin! Böyle zam olur mu?

Olmaz herhâlde,

Hayatı eski zamanlardaki gibi basit yaşamaya çalışırsak başımız dertten kurtulmaz. Size tanınan hakları öğrenmelisiniz. Eminim birçok kişi Anayasa'yı bile okumamıştır. Kanunları ve yönetmelikleri bilmek bizim yükümlülüğümüzdür. Bu kadar çok şeyi takip etmek elbette kolay olmayacaktır. Ancak o zaman ya işin uzmanından destek alırsınız ya da ihtiyaç olan bilgiyi araştırarak öğrenirsiniz. Bunu yapmadığınız takdirde zarar görenin siz olacağını garanti edebiliriz. Kompanzasyon panosuna para ödemek istemeyen şirketlerin birkaç kat bedeli reaktif bedel olarak elektrik şirketlerine ödedikleri, elektrik sektörü tarafından bilinen bir durumdur. Hastasınız, tedavi olmak için ihtiyacınız olan ameliyata para ödemek istemiyorsunuz. Ancak sürekli olarak ilaç parası veriyorsunuz gibi düşünün. Her ay ödenen reaktif bedel çoğu zaman yaptırılması gereken kompanzasyon panosunu geçmektedir. Bir ara danışmanlığını yaptığımız perakendeciler derneği üyesi olan yerel marketleri konu hakkında uyararak eğitim düzenlemek istedik. Ne eğitime katılan oldu ne de reaktif bedelin ne olduğunu soran oldu. Ancak her ay ciddi miktarda ceza yenildiğiniz biz elektrik şirketlerinden biliyorduk. Ne yazık ki tedavi olmak istemeyen hastaya doktor fayda edemiyor.

Yazı uzadı gitti ancak anlatacaklar halen bitmedi. Yazıların kısa olursa okunurluğu artar diyorlar ancak dilimdeki gevezelik elime de vurmuş anlaşılan. Son kalanlar ise günlük enerji tüketim ortalaması ; okuma dönemi, eski borç ve eğer varsa Kesme- Bağlama bedeli yazmalıdır.

En önemlisi ise faturaların okunaklı olmasıdır.  Ödeme bildiriminde yer alan bilgilerin okunaklı olması zorunludur.( Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği/ Ödeme Bildirimi / Madde 12/4) Ancak çok sayıda faturanın bu kapsam dışında olduğunu çoğu elektrik abonesi bilir ancak şikayet etmez. 

 Kaynak: Enerji Tüketicileri Derneği Başkanı; Bülent Çebin

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'21. yüzyılın en büyük siyasi kumarı'

Krizin yıldönümünde Hollanda'dan yeni bir skandal karar!

ABD'den çok kritik Suriye hamlesi! İki ülke orada karşı karşıya geldi...

Son dakika... ABD'li kurum iddia etti!: 'Kuzey Kore'den Türkiye'ye siber saldırı'