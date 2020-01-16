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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Enerji verimliliğine aykırılıklarda uygulanacak para cezaları arttı

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Enerji verimliliğine aykırılıklarda uygulanacak para cezaları arttı

Enerji verimliliği denetimlerinde tespit edilen aykırılıklara uygulanacak para cezaları yüzde 22,58 arttı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması amacıyla uygulanan enerji verimliliği denetimlerinde tespit edilen aykırılıklara uygulanacak idari para cezaları bu yıl geçen yıla göre yüzde 22,58 artırıldı.

Endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ile dağıtım şebekelerinde söz konusu aykırılıkların oluşması durumunda uygulanacak idari cezalar 1700 lira ile 171 bin 50 lira arasında değişecek. 

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