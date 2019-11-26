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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.11.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Enerji verimliliğine 5 yılda 350 milyon dolar finansman sağlandı

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Enerji verimliliğine 5 yılda 350 milyon dolar finansman sağlandı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Avrupa Birliği (AB) merkezli temiz enerji fonlarınca hayata geçirilen kredi programı çerçevesinde, Türkiye'deki enerji verimliliği yatırımları için 5 yılda 4 bankaya 350 milyon dolar finansman sağlandı.

EBRD tarafından geliştirilen Temiz Teknoloji Fonu ile AB'nin desteklediği Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı'nın (TuREEFF) sonuçları, bir otelde düzenlenen toplantıda açıklandı.

Buna göre, Garanti BBVA, Şekerbank, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankasına, Türkiye'deki bireyler, inşaat şirketleri ve enerji tasarrufu ekipman bayilerine kullandırılmak üzere 5 yılda 350 milyon dolar fon aktarıldı.

Bu fonlar, 2 bin 800 kişi tarafından çevre dostu konutların satın alınması veya mevcut konutların enerji tasarruflu teknolojilerle donatılması için kullanıldı. TuREEFF yatırımları 2015'ten beri yılda 29,3 gigavatsaat enerji tasarrufu sağlanmasına ve 7 bin 390 ton karbon emisyonu salımının engellenmesine destek oldu.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, toplantıda yaptığı konuşmada, 50 binden fazla hanenin doğrudan veya dolaylı olarak bu programdan yararlandığını belirterek, "Aileler, TuREEFF tarafından finansman desteği sağlanan uzman bayilerden satın aldıkları ısıtma veya soğutma sistemleri, pencereler veya beyaz eşyalarla evlerini yeniledi. Ayrıca program, çevre dostu yeni konut projelerinden, eski binaların enerji verimliliğini artırmaya ve bayilere kaynak sağlayan satıcı kredilerine kadar 430 farklı projeyi finanse etti." değerlendirmesinde bulundu.

Tuerkner, ayrıca EBRD'nin Türkiye'deki yatırımlarının yaklaşık 12 milyar avroyu bulduğunu ve bu yatırımların yarıdan fazlasının sürdürülebilir projelere aktarıldığını dile getirdi.

7 PROJEYE ÖDÜL

Toplantıda, sera gazı emisyonunun azaltılmasına ve yeşil ekonomiye katkıları nedeniyle Zafer Hakan Yapı İnşaat, Hun Perakende İnşaat, Tema İstanbul, Eldem AŞ, Modern Klima, Elvan İnşaat ve Neyka Nakliyat ödüle layık görüldü.

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