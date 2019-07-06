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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.07.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığına atama

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığına atama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Şeref Kalaycı getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevinden alınarak yerine Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına Mehmet Tuntaş atanırken, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tokat getirildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ise Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç atandı.

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