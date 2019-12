Enerji sanayileri geliyor...

TÜRKİYE enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve arz güvenliğini sağlamak için yeni adımlar atıyor. Bunlardan en önemlisi de yenilenebilir enerji türlerine yapılan yatırımlar. Türkiye’nin enerji üretimini Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki santrallar sırtlarken tüketim ise Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşıyor. Bu da bölgeleri arasında üretim ve tüketim dengesizliğine yol açıyor. Ancak güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji türlerinden üretilen elektriğin hızla artması bu dengesizliğe bir çözüm getiriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının mevsimsel koşullardan etkilenmesine rağmen birbirlerini yedeklerini belirten Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, “Güneş santralları yağmurlu havada bir üretim kaybı yaşıyor ancak bu sefer HES’lerdeki üretim miktarı artıyor. Ayrıca bu süreçte çok şiddetli bir rüzgar olmazsa rüzgar santralları üretmeye devam ediyor. Jeotermal ve biyokütle enerjisi de giderek daha fazla üretim kapasitesi ile buraya destek oluyor” ifadelerini kullandı.

KÖY VE İLÇELER

Özellikle evlerdeki ve sanayi tesislerindeki çatı tipi santralların kurulması ile Türkiye’nin enerjide dağınık bir yapıya geçtiğini söyleyen Dilek, “Artık Türkiye’nin bu alanda yeni bir yolu var. Her ev, her iş yeri ve fabrika artık kendi elektriğini kendisi üretebilecek. Bu üretim ve tüketimdeki dengesizliği ortadan kaldırırken Türkiye’nin enerji faturasında da büyük bir düşüşe neden olacak. Türkiye’de 9.5 milyon bina stoğu var ve 1.2 milyar metrekare çatı alanı bulunuyor. Bunun 600 milyon metrekaresi ev tipi çatıda. 500 milyon metrekaresi endüstriyel çatılarda. Kalanı da kamu binalarında. Bizim asıl hedefimiz bunun ilk olarak sanayide başlaması” şeklinde konuştu. Dilek, “Mini YEKA’larla Artık her ilçe ve köyün kendine ait bir üretim santralı olacak. Bu aynı zamanda bir üretim ve yedek parça sanayisinin de oluşması demek” diye konuştu.

ENERJİNİN YÜZDE 31’İ HES’LERDEN

2019 yılı ilk yarısı itibarıyla Türkiye’nin kurulu gücü 90 bin megavat oldu. Bunun yüzde 31.4’ü hidrolik enerji, yüzde 29’u doğal gaz, yüzde 22.4’ü kömür, yüzde 8’i rüzgâr, yüzde 6’sı güneş, yüzde 1.5’i jeotermal ve yüzde 1.7’si ise diğer kaynaklardan oluşuyor.

GÜNEŞTE ÜRETİM AĞI

YENİLENEBİLİR enerjideki yatırımların aynı zamanda tesislerin kurulduğu bölgelerdeki istihdamı arttırdığı ve özellikle güneşte yan sanayi oluşmasına neden olduğunu söyleyen Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Genel Sekreteri Berke Aygün, “Güneş enerjisinde bir üretim ağı oluşuyor. Kalyon Enerji Karapınar’da 500 megavat kapasiteli entegre panel üretimi fabrikası kuruyor. EkoRE tarafından Niğde’de 650 milyon dolarlık yatırımla yüksek verimliliğe sahip panel üretim tesisi inşa ediliyor. Smart Energy Gebze’de 800 megavat kapasiteli tesisinde, Elin Ankara’da, Solartürk Gaziantep’te, Gazioğlu Solar ise Tekirdağ’da uzun süredir üretim yapıyor” dedi. Ayrıca rüzgar tarafında da LM Wind Power Bergama’da büyük bir fabrikada üretim yaparken Siemens Gamesa da İzmir’de yeni bir üretim tesisi kuruyor. Mimsan ise biyokütle enerjisi için kazan üretimi yapıyor.