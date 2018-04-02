Enerji piyasasında işlemler 200 milyar doları aştı
Küresel elektrik ve altyapı piyasasında geçen yıl 200,2 milyar dolar değerinde 516 işlem gerçekleştirilirken, bu işlemlerin yarısından fazlasına Amerika kıtası yön verdi.
AA muhabirinin, uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin "Enerji Sektörü İşlem ve Trendleri: 2017 Değerlendirmesi ve 2018 Görünümü" raporundan derlediği bilgilere göre, elektrik ve altyapı piyasasında küresel çapta geçen yıl 200,2 milyar dolar değerinde 516 işlem gerçekleştirildi.
Geçekleştirilen işlemler, hem değer hem de hacim bakımından 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Küresel elektrik ve altyapı piyasasında toplam işlem hacminde geçen yıl 2016'ya göre yüzde 10 yükseliş görüldü. Söz konusu yükselişte, yenilenebilir enerji işlemlerinde yaşanan yüzde 28'lik artış etkili oldu.
Geçen yıl 42,8 milyar dolar değerinde yenilenebilir enerji işlemi gerçekleştirilirken, yenilenebilir enerjiye yatırım bir buçuk kat artış gösterdi. Yenilenebilir enerji işlemlerinin 15,1 milyar dolarla üçte birinden fazlası ise Avrupa merkezli gerçekleşti.
Yatırımcıların uzun vadeli ve istikrarlı getiri sağlama arayışında olma arayışı doğrultusunda, geçen yıl 100,3 milyar dolarlık iletim ve dağıtım işlemi yapıldı. İletim ve dağıtım işlemleri, 2017'deki toplam işlem değerinin yüzde 50,1'ini oluşturdu.
ELEKTRİK VE ALTYAPI PİYASASI İŞLEMLERİNDE ABD BAŞI ÇEKTİ
Amerika kıtasında elektrik ve altyapı piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin değeri 102,2 milyar dolara ulaşarak 8 yıl sonra ilk kez 100 milyar doları aştı. Bu hacmin büyük bir kısmına ise 87,9 milyar dolarla ABD imza attı.
Amerika kıtasında elektrik ve altyapı piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 29,4 milyar doları elektrik şebekesi, 14,2 milyar doları ise yenilenebilir enerji alanlarında gerçekleşti. Yenilenebilir enerji anlaşmaları yıllık bazda hacim olarak yüzde 28 büyürken, işlem değerindeki artış yüzde 71'i buldu.
Avrupa'da söz konusu piyasada geçen yıl gerçekleştirilen işlem hacmi yüzde 11 artarak 213 oldu. İşlem değeri ise 50,3 milyar dolarla 2016'ya kıyasla yatay seyretti. Toplam işlem değerinin yüzde 30'u yenilenebilir enerjide gerçekleşirken, dağıtım yüzde 27'lik ve üretim de yüzde 26'lık kısmını oluşturdu.
Asya-Pasifik ise 2017'de elektrik ve altyapı piyasasında gerçekleştirilen işlemler açısından ılımlı büyüme kaydeden tek bölge oldu. Bölgede toplam işlem değeri yüzde 14 artarak 46,7 milyar dolara yükseldi. Söz konusu bölgede, yenilenebilir enerji alanında yapılan işlemlerin değeri geçen yıl 2016'ya kıyasla yüzde 72 artarak 13,5 milyar dolara çıktı. Söz konusu yüksek büyümede ise kamu politikaları belirleyici oldu.
BİRLEŞME VE SATIN ALMA FAALİYETLERİ HIZ KAZANDI
İşlem değerlerinin iki kattan fazla yükseliş göstermesinin etkisiyle Avrupa ve ABD'deki bağımsız elektrik üreticilerinde birleşme ve satın alma faaliyetleri hız kazandı. Bağımsız elektrik üreticilerinin gerçekleştirdiği işlemlerin değeri 2016'da bulunduğu 15,2 milyar dolar seviyesinden, 2017'de 33 milyar dolara çıktı.
Yeni enerji teknolojilere odaklı start-up şirketleri ise 746 milyon dolarlık fon temin etti. Söz konusu rakamın 253 milyon dolarlık kısmı ise enerji hizmetleri odaklı gerçekleştirildi.
"TÜRKİYE OLARAK PASTADAN DAHA BÜYÜK PAY ALMAK İÇİN ÇABALAMALIYIZ"
AA muhabirine rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan EY Türkiye Enerji Sektörü Lideri Erkan Baykuş, 2017'nin, enerji sektöründe birleşme ve satın alma aktivitelerinin gelişim gösterdiği bir yıl olduğunu söyledi.
Enerji sektörüne yapılan yatırımların devam eden teknolojik değişimden etkilendiğini gözlemlediklerini anlatan Baykuş, "Yenilenebilir enerji sistemdeki yerini genişletmeye devam ederken, yeni teknolojilere odaklı enerji piyasası da ölçek ve önemini artırarak büyümeyi sürdürüyor. Teknoloji şirketlerinin elektrik sistemde giderek temel paydaşlar haline gelmesiyle geleceğin enerji piyasası için daha uzun vadeli ihtiyaçlara odaklanacaklarını öngörüyoruz." diye konuştu.
Baykuş, geçen yıl elektrik ve altyapı piyasasında yapılan 200 milyar doların üzerindeki işlemlerin yarısından fazlasının Amerika kıtasında gerçekleştirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Avrupa piyasasında ise yenilebilir enerji ile iletim ve dağıtım işlemleri önceliği aldı. Avrupa piyasası konvansiyonel enerji üretim tarafında cazip görünmüyor. Yurt dışı yatırımlarda birinci ve ikinci sıralarda Çin ve Kanada'yı görüyoruz.
Bu iki ülke yabancı yatırımcı olarak dünyanın birçok bölgesine yaklaşık 46 milyar dolarlık elektrik ve altyapı işlemi gerçekleştirdi. Bu da toplam yabancı yatırımın yarısına yakın bir rakamı teşkil ediyor. Türkiye olarak bizde bu yabancı elektrik yatırım pastasından daha büyük paylar alabilmek için çabalarımızı artırmalıyız."
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