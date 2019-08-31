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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
31.08.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Enerji kimlik belgesi için son tarih yaklaşıyor

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Enerji kimlik belgesi için son tarih yaklaşıyor

Binalar için gerekli olan enerji kimlik belgelerinin alınması için son tarih 1 Ocak olarak belirlendi.

Binalar için enerji kimlik belgelerinin 1 Ocak'a kadar çıkarılması gerekiyor. Enerji Uzmanı Can Demiran, “A sınıfı enerji kimlik belgesi sahibi bir evin değerinin yüzde 90’ına kadar konut kredisi verilebilecek” dedi. 

Binalar için enerji kimlik belgesi alımı zorunlu hale getirildi. Konut sahipleri ya da müteahhitler binalarına 1 Ocak 2020’ye kadar enerji kimlik belgesi çıkartmak zorunda. Resmi olarak yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından verilen bu belgeler A’dan G’ye kadar tasnif edildi. 2011’den önce yapılan binalar için herhangi bir sınıf belgenin alınması yetiyor ancak 2011’den sonra inşa edilen binaların enerji kimlik belgelerinin en az C kategorisinde olması gerekiyor.

"KONUT KREDİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Uzmanlar enerji kimlik belgelerinin konut kredilerini de etkileyeceğini belirtiyor. Enerji Uzmanı Can Demirhan, "Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, enerji verimliliği yüksek bina sayısını artırmak için enerji kimlik belgesi sınıfı A olan konutlar için değerinin yüzde 90’ı, B sınıfı olan konutlar için ise değerinin yüzde 85'i kadar kredi kullanımına olanak sağlayacak" dedi.

BİNALARIN ENERJİ RÖNTGENİ

Enerji kimlik belgesi almak için son dört ayın kaldığını hatırlatan Demirhan, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen bu belgeyle binaların enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgilerin ortaya konulacağını ifade etti.

GEÇERLİLİK SÜRESİ 10 YIL

Belgenin düzenlenmesinin asıl amacı ise enerji israfının önüne geçmek. Bu belgenin alınması için binanın mimari projesi ile ısı yalıtım, mekanik tesisat ve elektrik projeleriyle enerji verimlilik danışmanlık firmalarından birine başvuru yapılması gerekiyor. 10 yıl geçerliliği olan bu belgenin ise binada oturan herkes tarafından görülebilecek bir yere asılması gerekiyor.

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