Enerji Kimlik Belgesi alımında son bir hafta... Başvurular nasıl yapılacak? Ne kadar ücret ödenecek?

Bugün katıldığı Enerji Tüketici Zirvesi'nde konuşan ve Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım ve kiralama yapılamayacağını hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 1 Ocak 2011'den bu yana en düşük C sınıfı enerji kimlik belgesi olmayan binaların ruhsat alamadığını ifade etti.

Peki Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınacak? Eski yapılarda oturanlar nereye başvuru yapacaklar? EKB belgesi için ne kadar ücret ödenecek?

ORTALAMA ÜCRET 40 TL, İŞTE İSTENEN BELGELER

Ensa Enerji Verimliliği şirketinden Etüd ve Proje Yöneticisi Ekrem Çalışkan, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada vatandaşların nereye ve nasıl başvuru yapacaklarını anlattı:

1) Eğer yöneticide yoksa, bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurarak Mimari Proje ve Yapı Ruhsatı'nı alın.

2) Alınan belgelerle birlikte; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yetkilendirdiği şirketlere, EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlara başvurun.

Başvuru ücretiyle de ilgili bilgi veren Çalışkan, İstanbul'da daire başına ortalama 40 TL ücret ödendiğini söyledi.

"TELEFONLARA YETİŞEMİYORUZ, İŞLER DAĞ GİBİ"

Normal şartlarda Enerji Kimlik Belgesi'nin bir günde tamamlanabildiğini aktaran Çalışkan, "Telefonlara yetişemiyoruz. Projeler dağ gibi birikti. İşleri dışarıdaki yetkili arkadaşlarımıza dağıtmak zorunda kalıyoruz" dedi.

HANGİ YAPILAR ENERJİ KİMLİK BELGESİ DIŞINDA KALACAK?

Sanayi alanında ve işletme faaliyetinde bulunan binalar, yapımı üzerinden iki yıldan az süre geçmiş binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binaların Enerji Kimlik Belgesi alması gerekmeyecek. Münferit olarak yapılan sera ve atölyeler, içinde soğutma ve ısıtma sistemi kullanılmayan cephanelik, depo ve ahır gibi alanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait binalara EKB alınmayacak.

ALIM - SATIM - KİRALAMA YAPILAMAYACAK

Enerji Kimlik Belgesi, olmayan binaların 1 Ocak 2020’den itibaren alım, satım veya kiralanması yapılamayacak.

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİ KİMLER VEREBİLİYOR?

EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.