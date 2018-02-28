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Enerji ithalatı yüzde 13,4 arttı

AA
28.02.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği tutar ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 3 milyar 632 milyon 50 bin dolar oldu.

 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38 artışla 21 milyar 524 milyon dolara yükseldi. Bunun 3 milyar 632 milyon 50 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın ocak ayında bu rakam 3 milyar 202 milyon 935 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.     

Böylece söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 13,4 artış oldu.     

Öte yandan, ocakta ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,8 azalarak 1 milyon 476 bin 178 tona geriledi

Etiketler: Enerji , İthalatı , Artış
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