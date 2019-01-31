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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.01.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Enerji ithalatı faturası yüzde 1,4 arttı

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Enerji ithalatı faturası yüzde 1,4 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 3,9 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 3 milyar 922 milyon 731 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yılın aralık ayında Türkiye'nin toplam ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 922 milyon 731 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 2017 yılının aralık ayında bu rakam 3 milyar 869 milyon 76 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 1,4'lük artış oldu.
Öte yandan, geçen yılın aralık ayında ham petrol ithalatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,74 artarak 2 milyon 116 bin 833 tona yükseldi.

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