Enerji Bakanı'ndan net mesaj: 'Kabul edilebilir bulmuyoruz'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin tek taraflı eylemlerini kabul edilebilir bulmuyoruz. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimiz bölgedeki görevlerine devam edecek" dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte hizmete alacağı STAR Rafineri açılış töreni öncesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Dönmez, Yunan fırkateyni tarafından taciz edilen Barbaros Sismik Araştırma Gemisi’nin çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
Açılış öncesi iki bakan biraraya gelirken ilk olarak açıklama yapan KKTC'li Bakan Özdil Nami, "Biraya geldik. KKTC'nin enerji ihtiyaçlarını ele aldık. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti bu konuda da KKTC'nin yanında oldu. Desteğinin devam ettiğini değerlendirdik. KKTC'nin enerji ihtiyacındaki yakın işbirliğimiz devam edecek. KKTC'nin menfaatleri için kararlı adımlar atıyoruz. Rum tarafı tek taraflı adımlar attı. Bizlerde kendi menfaatlerimizi doğrultusunda Türkiye ile adımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise şunları kaydetti:
"KKTC ile ülkemiz öteden beri ekonomik, siyasi, ticari işbirliğimizi devam ettiriyoruz. Ortak projelerimiz var. Bunları gözden geçirdik. Bunun yanı sıra son olarak Türk petrollerine ait Barbaros Sismik Araştırma Gemisi’nin maruz kaldığı tacizle alakalı görüşme yaptık. Barbaros Gemisine yönelik hem Dışişleri hem de biz görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Araştırma gemisi bakanlığımızın kendisine verdiği arama ruhsatı kapmasında bunu kullanıyor. Hafta sonuna kadar da kullanacak. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin tek taraflı eylemlerini kabul edilebilir bulmuyoruz. Tek taraflı atılan bu adımları kabul etmiyoruz. Gemimiz orada görevlerine devam edecek. Genelkurmay ve Deniz Kuvvetlerimiz de yeni angajman çalışmalarını yaptı yakın zamanda bunun açıklamasını kamuoyuyla yapacağını düşünüyorum.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle