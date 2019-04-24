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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.04.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Enerji Bakanı Dönmez: Türk girişimcisine inancımız tam

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Enerji Bakanı Dönmez: Türk girişimcisine inancımız tam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Enerji teknolojilerinde merkez konuma yükselmiş bir ülke hedefliyoruz. Bu hedefimiz açısından hayati gördüğümüz start-up'lar için dört aşamalı bir yol haritası belirledik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları - Start-up'lar (Yeni Nesil Girişimler)" başlıklı programda yaptığı konuşmada, teknoloji dinamosuna dönüşen start-up ekosistemini gündemlerine aldıklarını söyledi. 

Kamu ve özel sektörü yenilikte buluşturmanın peşinde olduklarını vurgulayan Dönmez, "Bugün burada devlet kamu iktisadi teşebbüslerinin girişimcilik programları açmalarının gerekip gerekmediğini, enerjideki özel sektör şirketlerinin start-up'lara desteğini nasıl arttırabileceğimizi, enerji sektörü olarak start-up ekosistemini nasıl geliştirebileceğimizi, hangi konularda start-up'ları desteklememiz gerektiğini tartışacağız." dedi. 

Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası'nın temelinde öngörülebilirlik ve katılımcılık ilkelerinin yattığına işaret etti. 

Enerji sektöründe daha sürdürülebilir bir piyasaya doğru ilerlemek istediklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti: 

"Amacımız sadece kaynaklarımızın bir şekilde gün yüzüne çıkarılması değil. Enerji teknolojilerinde merkez konuma yükselmiş bir ülke hedefliyoruz. Bu hedefimiz açısından hayati gördüğümüz start-up'lar için dört aşamalı bir yol haritası belirledik. Ülkemizin enerjide geleceğini belirleyecek bu yol haritasının ilk adımı, 'Yaklaşım belgesi' yani 'Beyaz genelge' olacak. Bu adımla yeniliğe beyaz bir sayfa açarken felsefemizi de ortaya koymuş olacağız. Bununla
kalmayarak sorularımızı da bu beyaz sayfada dile getireceğiz. İki hafta sonra web sayfamızda yayınlayacağımız bu belgede cevap aradığımız tüm sorular ve nereye varmak istediğimize dair tüm tarafları bilgilendireceğiz. Kısacası sizlere sorup fikir ve vizyonlarınızdan ülke olarak faydalanacağız." 

"TÜRK GİRİŞİMCİSİNE İNANCIMIZ TAM" 

İkinci aşama olarak "Görüşler belgesi (Mavi genelge)" ile yaklaşım belgesine gelen tüm görüşlerden bir özet yayımlayacaklarını belirten Dönmez, üçüncü ayın sonunda görüşler belgesini kamuoyu ile paylaştıktan sonra bir çalıştayda mevcut görüşleri ele alacaklarını kaydetti. 

Dönmez, üçüncü adımda "Karar belgesi (Kırmızı genelge)" ile de alınan kararları bir araya getirip ahenkli bir bütüne dönüştüreceklerini aktararak, "Tüm bu teorik ve düşünsel arka plan başarıyla tamamlandığında Uygulama belgesi 'Yeşil genelge' ile de artık yeşil ışığın yandığını ve kararlarımızı gerçekleştirebilmemiz için nasıl hareket edeceğimizi kamuoyuna sunacağız." diye konuştu. 

Yeşil genelgenin tüm sürecin en somut adımı olacağını vurgulayan Dönmez, karar belgesinden sonraki üçüncü ayda da uygulama yol haritasını paylaşacaklarını ifade etti. 

Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Türk girişimcisine ve start-up'larımıza inancımız tam. Artık sahne sizlerin, fikir ve projelerinizin olacak. Türkiye enerjide yeniliğin sembol ülkesi haline gelmiş olacak. Bugünkü gelişmelerde Biruni’yi, Harezmi’yi, El Razi’yi, Ali Kuşçu’yu, İbni Sina’yı, Piri Reis’i, İbni Rüşt’ü görmemek mümkün müdür? İnovasyon her ne kadar bir Batı jargonu olsa da özü itibarıyla bize, bu topraklara ve bu medeniyete ait bir kavramdır. Bu topraklar 'Şimdi yeni şeyler söylemek lazım' diyen Mevlana’nın fikirlerinin filizlendiği topraklardır. Toplum olarak yenilikçi fikirlere, yeniliğe her zaman açığız. Milletimizin köklerinde var olan bu değerleri yeniden dirilterek yüzyılın kaderini değiştirecek yeniliklere birlikte imza atacağız. İnovasyon konusunda tekrar köklerimize dönme zamanı geldi." 

Milli Enerji ve Maden Politikasını açıklarken sadece ham madde satan değil uç ürün geliştiren, transit değil merkez ülke olacaklarını söylediklerini anımsatan Dönmez, bu yolda bordan hidrokarbon aramacılığına, yenilenebilir enerjinin her türünden nükleere kadar geniş bir yelpazede yatırım, teşvik ve Ar-Ge çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

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