Endüstriyel tasarım yarışmasında ödüller verildi

Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Endüstriyel Tasarım Yarışmaları'na başvuran 316 projeden 32'si ödüle layık görüldü.



İMMİB'ten yapılan açıklamaya göre, yarışma, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) ortaklığında düzenlendi.



"Metalden Mamul Kamp Mutfak Malzemeleri", "Plastikten Mamul Saklama Kapları", "Elektrikli Kamp Mutfak ve Aydınlatma Gereçleri" ve "Konsept 2019: Medikal Sektörüne İnsana Dokunan Fonksiyonel Plastikler" olmak üzere 4 ana kategoride öğrenci ve profesyoneller ayrı ayrı yarıştı.



Profesyonel kategoride birinciler 15 bin lira, ikinciler 10 bin lira, üçüncüler 7 bin lira ve mansiyon alanlar ise 4 bin lira para ödülü kazandı. Öğrenci kategorisinde ise birinciler 7 bin lira, ikinciler 5 bin lira, üçüncüler 3 bin lira ve mansiyon alanlar ise 2 bin lira para ödülü kazandı. Böylece 32 projeye toplamda 212 bin lira tutarında para ödülü verildi.



Yarışmaya en çok proje gönderen ilk 5 üniversite; İstanbul Medipol Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi olarak sıralandı.



"GENÇ TASARIMCILARIMIZI DAHA DA TEŞVİK ETMEMİZ LAZIM"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Sürdürülebilir kalkınmanın odak noktası olan ihracatı, daha nitelikli ve değerli hale getirebilmek için çalıştıklarını belirtti. Gülle, "Bu yarışmalarımızı hemen hemen her ilde, tasarımın dokunduğu her sektörümüz nezdinde hayata geçirmemiz, değişimin temsilcisi genç tasarımcılarımızı daha da teşvik etmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



"Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" misyonuyla, tasarımı, markalaşmayı, inovasyonu ve Ar-Ge'yi tüm üretimin merkezine konumlandırdıklarını aktaran Gülle, şunları kaydetti:



"TİM olarak, tasarımı ülkemiz için vazgeçilmez bir değer haline getiren çalışmalara imza atıyoruz. "Design Week Turkey" bu kapsamdaki en önemli programlarımızdan biri. Bu kapsamı da her geçen gün hem içerik olarak hem de hitap ettiğimiz kitle olarak büyütmeye devam ediyoruz. Geçen sene 22 olan panel ve konferans sayımızı 33'e, 50 olan konuşmacı sayımızı 120'nin üzerine, sergi sayımızı 19'dan 28'e yükselterek adeta birlikte ev sahipliği yaptığımız 100 tasarımcımızı, 150 tasarımcımızla buluşma noktasına getirerek, hitap ettiğimiz ziyaretçi potansiyelini 50 binden 60 bin üzerine yükselttik. İstanbul'un ruhunu ve Türk tasarımının hayal ötesi dünyasını, tüm tasarım ekosisteminin paydaşları kucaklayana kadar da büyümeye devam edeceğiz."



"EKTİĞİMİZ TOHUMLAR FİDANLARA DÖNÜŞTÜ"



İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki ise, bu yılki yarışmalar ile tasarımla dolu 15 seneyi geride bırakmış olduklarını ve yola ilk çıktıkları zaman ile gelinen nokta arasındaki farkı yaşayanların çok iyi bildiğini belirtti.



Türkiye'nin ürün kalitesi ve tasarımının yanı sıra Ar-Ge'si ve marka gücü ile ön plana çıkan bir ülke olması gerektiğini kaydeden Öztiryaki, küresel pazarda ancak bu dört enstrümanın yardımı ile rekabet edebileceğini ve sektöre yön verilebileceğini bildirdi.



Bu yarışmayı koordine eden komite olarak çok gururlandıkları bir konu olduğunu ifade eden Öztiryaki, "Bu yıl seçici kurulumuzda bundan yaklaşık 10 yıl önce ilk defa bakanlığımızın desteği ile yurt dışına burslu olarak okumaya gönderdiğimiz tasarımcı arkadaşımız Gizem Vayvay jüri üyesi olarak yer aldı. Kendisi şu anda önemli bir firmada, Türkiye'nin tanıtımı için hazırlanan ürünlerin tasarımından sorumlu değerli bir tasarımcımız. Onun gibi bu destekten faydalanan pek çok arkadaşımız şimdi yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin tasarım neferleri olarak mesai yapıyor. Ektiğimiz tohumların artık fidanlara dönüşmesi, böylesine boy atması hepimizin göğsünü kabartıyor." değerlendirmesinde bulundu.



"TASARIM YENİLİKTİR"



İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de, tasarımın aslında yenilik olduğunu belirterek, "Tasarım mühendisliktir. Tasarım mimarlıktır. Tasarım fikirdir, sanattır. Fakat tasarım, hepsinden önce ve hepsini besleyen bir yeniliktir. Çünkü daha önce olmayan bir nesnenin fikirden başlayarak meydana getirilme aşamasına kadar olan bir yenilik sürecidir tasarım." ifadelerini kullandı.



Tasarım denildiğinde inovasyon ve markanın konuşulduğunu belirten Pelister, "Tasarımcılarımız markaların oluşmasında ve nesnelerin kimlik kazanmasında çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Eserleri ile insan hayatına dokunan tüm tasarımcılarımızı gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



TET Denetim Kurulu Üyesi Besim Tuncay Oktayer ise, Türkiye olarak dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer almayı hedeflediklerini

belirterek, bunun yolunun ise Ar-Ge'ye, inovasyona ve tasarıma daha fazla yatırım yapmaktan geçtiğini vurguladı.



Bu amaçla İMMİB olarak Türkiye adına önemli bir misyon üstlendiklerini kaydeden Oktayer, hem sanayicilere yol göstermek hem de tasarımcıları sanayi ile ortak projelerde buluşturmak adına İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.



İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarının yıllar içinde Türkiye'nin endüstriyel tasarım geçmişine tanıklık eden bir yarışma haline geldiğini ifade eden Oktayer, "Bu süreçte, tasarımcılar tarafından merakla beklenen, sanayiciler tarafından ise yeni vizyonlar keşfetmelerine imkan veren bir organizasyona dönüştü. Bundan büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.