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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.09.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

"Endüstriyel reklam" 124 bin kişiye istihdam sağlıyor

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"Endüstriyel reklam" 124 bin kişiye istihdam sağlıyor

 İTO, cephe giydirmeden, ATM kiosklarına kadar her sektöre etki eden endüstriyel reklam ürünleri sektörüne yönelik ilk bilimsel araştırma raporunu açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, endüstriyel reklam ürünleri sektörünün hızla büyüdüğünü belirterek, "Sektörde 100 bin 663'ü İstanbul'da olmak üzere, 124 bin 191 kişi istihdam ediliyor. 6.8 milyar lirası İstanbul, 1 milyar lirası ise İzmir kaynaklı, toplam 9.1 milyar lira ciro gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Kuralay, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) kurduğu İstanbul Düşünce Akademisi'nin (İDA) öncülüğünde hazırlanan Türkiye Endüstriyel Reklam Ürünleri Sektörü raporunun tanıtım etliğinde yaptığı konuşmada, endüstriyel reklam ürünleri sektörünün neredeyse tüm sektörlerin dışa dönük yüzünü oluşturduğunu söyledi.

Kuralay, endüstriyel reklam sektöründe benzin istasyonları, mağaza içleri, araç giydirmeleri, fuar tanıtım stantları, sergi ve satış stantları, promosyon ürünleri, dijital elektronik reklam, led panolar gibi çok geniş bir faaliyet alanı olduğunu belirtti.

Kuralay, "Hızla büyüyen endüstriyel reklam ürünleri sektöründe 100 bin 663'ü İstanbul'da olmak üzere, 124 bin 191 kişi istihdam ediliyor. 6.8 milyar lirası İstanbul, 1 milyar lirası ise İzmir kaynaklı olmak üzere, toplam 9.1 milyar lira ciro gerçekleştiriliyor." dedi.

Kuralay, işaret levhası, adres levhaları gibi levhalar, sayılar, harfler ve diğer sembolleri kapsayan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında tanımlanan ürünlerde 8,5 milyon dolar ithalata karşın 14,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Işıklı tabelalar, ışıklı isim panoları ürünleri bazında ise 4,7 milyon dolar ithalata karşın 31,5 milyon dolar ihracat gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Sektörün en temel sorunlarının başında sektöre giriş engellerinin düşük olması, girdi maliyetlerindeki döviz kurlarına bağlı artışlar ve nitelikli insan kaynağı yetersizliğini dile getiren Kurulay, şunları kaydetti:

"Araştırmamızda, sektörde imal edilen dış mekan uygulamalarının uzun süreli kullanımlarına yönelik yönetmelik eksikliğinin de bir başka önemli sorun olduğunu gördük. Dış mekan uygulamalarında kullanılan materyallerin periyodik bakımlarının zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Buna ilişkin denetim standartlarının belirlenmesi, özellikle kamuya açık alanlarda oluşabilecek tehlikelerin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor."

Açıkhava Reklamcıları Derneği (ARED) Başkanı Ahmet Özdemirel de, ARED'in endüstriyel reklam ürünleri sektöründe Türkiye'de ve uluslararası arenada tek temsil eden tek dernek olduğunu ifade ederek, İDA öncülüğünde hazırlanan raporun kendilerine sektörün faaliyet alanlarının günün koşullarına göre uyarlama imkanı sağladıklarını söyledi.

Özdemirel, endüstriyel reklam ürünleri sektörünün çoklu disiplin yapısına işaret ederek, "Bu raporla sektörümüzün tanımlanmasını önemsiyorum. Tabelacılıktan profesyonel reklam ürünleri sektörüne geçişin tarihçesi yazılırken sektörümüz hem rakamlarla ifade edildi hem de büyük bir boşluk dolmuş oldu. Bu bilimsel kaynak, bundan sonraki endüstriyel reklam sektörünün önünü açacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

SEKTÖRDE 11 BİN 712 FİRMA FAALİYET GÖSTERİYOR

İTO Bilgi, İletişim ve Medya Meslek Komitesi ile Açıkhava Reklamcıları Derneği'nin (ARED) desteğiyle oluşturulan Endüstriyel Reklam Ürünleri Sektörü raporuna göre, sektörde 2019 Haziran itibarıyla Türkiye çapında 3 değişik NACE kodu altında toplam 11 bin 712 firma faaliyet gösteriyor.

Bu firmaların 9 bin 319'unun İstanbul'da bulunuyor. İstanbul’un ardından İzmir, Ankara, Antalya ve Kocaeli geliyor. Ayrıca İlk 10 il, sektörün katma değerinin yüzde 95'inden fazlasını gerçekleştiriyor. Raporda, Türkiye'den 34 ili kapsayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de 354 firmanın katılımı ile gerçekleştirilen anket de yer aldı.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 58'i iş yerini kiralamış. İş yeri sahipliği, daha çok küçük mekanlara sahip firmalarda gözleniyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu 100-500 metrekare arasında iş yerlerinde çalışıyor. Ankete katılan firmalar, siparişlerini çoğunlukla doğrudan, talep sahibi firmadan alıyor. Raporda, aracı reklam ajansıya sipariş alım oranın düşük olduğu sonucuna varıldı.

Firmalar, pazarlama maliyetlerinde yüzde 70.5’le doğrudan pazarlamayı tercih ederken, sosyal medya kullanımının yaklaşık yüzde 46, internet üzerinden verilen reklamların payının ise yüzde 41 seviyesinde olduğu anlaşıldı. İhracat bakımından Türkiye'nin Avrupa pazarlarına yakın oluşu, sektörel çözümlerde esnek yaklaşım, tasarım, üretim ve montaj konusundaki yetkinlik Türk ya da Türk ortaklı firmaları öne çıkarıyor.

Öte yandan firmaların ankete katılan firmaların yüzde 40'ının gelecek 12 ay içinde yeni yatırımlar için kredi kullanma beklentisi tespit edildi. 

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