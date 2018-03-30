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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.03.2018 - 22:50, Son Güncelleme:

Endüstri 4.0 için düğmeye basıldı

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Endüstri 4.0 için düğmeye basıldı

BURSA’da, Nef, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Hürriyet gazetesinin gerçekleştirdiği ‘Bursa Ekonomi Zirvesi: Endüstri 4.0/Otomotiv’ kapsamında düzenlenen ilk panelde dünyanın içinde bulunduğu ekonomik durum, reel ekonomi, sanayinin gelişimi ve kurlardaki değişimlerin yatırımlar üzerindeki etkisi gibi konular masaya yatırıldı.

Sanayi ve üretim konusunda Türkiye’nin en önde gelen illerinde ilk sıralarda yer alan Bursa’nın gelecekte de aynı başarıyı sürdürebilmesi için neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye’nin en başarılı ihracat yapan ikinci ili olan Bursa’da, diğer illerde de bu işin başarılabilmesi için neler yapılabileceği tartışıldı. 

YOĞUN KATILIM

Panelistlerin yaptıkları konuşmalarda üzerinde durdukları en önemli konu ise Bursa’da teknolojiyi daha da geliştirerek 30 yıl sonrasında bile aynı şekilde başarılı olması için çalışmalar yapılması gerekliliğiydi. Özellikle Endüstri 4.0’a geçişin çok ön plana çıktığı son dönemlerde Türkiye’de bu işi başarabilecek illerin başında Bursa’nın geldiği ifade edildi. Gerçekleştirilen panel yoğun ilgi gösterilirken, panelin moderatörlüğünü, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent üstlendi. Paneldeki konuşmacılar ise şu isimlerden oluştu: TEB Kobi Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Vahap Munyar, Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Jale Özgentürk, Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros.

KADINLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT VAR

YENİ dönemde kadın iş gücünün de öne çıkacağını anlatan Hürriyet ekonomi yazarı Jale Özgentürk, şöyle devam etti: “Endüstri 4.0 ile iş hayatında kadın ve erkeğin eşitleneceğini düşünüyorum. Beden gücünün en aza ineceğini, bunun da kadın erkek ayrımını ortadan kaldıracağına inanıyorum. Bugün kadın-erkek eşitliği konusunda önemli noktaya gelindi ve ilerleme sağlandı. Ama sorunlar da birikti. Bugün mesleki liselerin çoğunda kız öğrenci sayısı çok az. Bu toplumun her tarafında öne çıkıyor. Nüfusun yarısı kadın ama iş gücüne katılım oranı çok düşük. Kadın-erkek eşitsizliği açısından gerilerdeyiz. Kadınların yüzde 40’ı kayıt dışı çalışıyor ve hiç bir güvenceleri yok. Dünyada değişim yaşanıyor, endüstri 4.0 denilen bir dönüşüm yaşanıyor. Bu devrim tüm iş hayatını ve meslekleri değiştiriyor. Kadınlara büyük fırsatlar doğuyor. Kol gücü ile iş yapma devri geride kalıyor. Esnek çalışma imkanları var. Bunu sağlamak için eğitim önemli bir konu. Yeni meslekler çıkıyor. Bu alalarda ciddi eğitimler almak gerekiyor. Artık kendimize farklı bir eğitim sistemi kurmamız lazım. Eğitim sistemimiz klasik yöntemlerle gidiyor.”

NİTELİKLİ İŞGÜCÜNE YATIRIM

DÜNYADA küresel anlamda rekabetin doludizgin yaşandığı bir ortam olduğuna dikkat çeken Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, şu değerlendirmeyi yaptı: “Hedeflere ulaşmak için mücadele ediyoruz. Yoğun rekabetin olduğu bir dönemde Endüstri 4.0 konuşuyoruz ve daha çok konuşacağız. Bursa sanayisi, ihracatı ve yarattığı istihdam ile Türkiye’nin en önemli ilidir. Sanayiciler ile yaptığımız görüşmelerde çevreci faaliyetlerin öne çıktığını gözlemlemek mutluluk veriyor. Sanayicilerin en çok nitelikli işgücünden yakındığını görüyoruz. Bu alanda sadece Bursa’da değil Türkiye’nin her yerinde aynı sorunlarla karşılaşıldığını görüyoruz. Bu konuda yapılacak çalışmalar çok önemli. Bursa Türkiye’nin en önemli illerinden birisi. Üretim, ihracat ve istihdam alanında hep öncü oldu. Bursa’nın bu başarıyı gelecekte de sergileyebilmesi için herkesin taşın altına elini koyması gerekir.”

DİJİTALLEŞME FABRİKADA VERİMİ ARTTIRIYOR

İŞ dünyasında yatırım kararlarının değişmeye başladığına dikkat çeken Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Vahap Munyar, şunları söyledi: “Almanya’da Siemens’in yetkilileri ile yaptığımız görüşmede yatırım kararlarının dijitalleşmeyle nasıl değiştiğini gözlemleme şansımız oldu. Buna göre Alman devi yatırım kararı verirken şu prosesi uyguluyor: Fabrikalardaki üretim bantlarını önce dijital ortama kuruyorlar. Ürün ortaya çıkana kadar her aşamayı görüyorlar. Sonra verimlilik esasına göre o modeli alıp fabrikaya uyguluyorlar. Yatırım aşamasında tüm hataları gözlemleme şansı oluyor. Bu bir de kişisel üretimi kolaylaştırıyor. Herkese farklı ürünler üretilebiliyor. Bu Endüstri 4.0’da mümkün. Ucuz iş gücü nedeniyle üretim farklı ülkelere kayıyordu. Şimdi Almanya’ya geri dönüyor. Üretimde buna hazırlanmak lazım. Geçiş dönemini iyi ve doğru okumalıyız. Kaynakçıya da ihtiyaç var, otomasyonda yetenekli çalışana da ihtiyaç var. ‘Çok hızlı geldi. yapmayalım’ dersek geride kalırız. Tüm açıkları kapatmamız lazım.”

VERİYİ BİLGİYE DÖNÜŞTÜRMELİ

ENDÜSTRİ 4.0’ın avantaj ve dezavantajlarını doğru okumak gerektiğinin altını çizen TEB Kobi Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, şunları söyledi: “Yeni toplumda öncelikler, üretimde süreçler değişiyor. Bu değişim her geçen daha fazla hissediliyor. Rekabet artık her yerde var. Rekabet gençler arasında daha çok öne çıkıyor. Bu rekabete iyi hazırlananlar şanslı. Değişim firmalar açısından ise artık tercih değil bir sorumluluk oldu. Geldiğimiz noktada değişmek de yeterli değil. Sizden daha hızlı değişen varsa, yok oldunuz demektir. Endüstri 4.0’da ihtiyaçları karşılayacak düzeye gelmemiz gerekiyor. Dünyada değişimin de artık tek başına yeterli olmadığını, bugün en önemli konunun veri olduğunu görüyoruz. Veriyi bilgiye dönüştürmek gerekiyor. Bu konuda yapılan çalışmalar çok önemli. Önümüzdeki dönemde de gençlerin kendini sürekli yenileyerek çalışmalarını sürdüreceğine inanıyorum.”

2051’DE YAPAY ZEKÂ HER İŞİ YAPACAK

ENDÜSTRİ 4.0 ile nitelikli iş gücünün paralel iki konu olduğunu söyleyen Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros, şunları dile getirdi: “Nitelikli iş gücü konusu yapay zeka denen kavram ile hayatımıza oturdu. Gençlerin önünün açılması gerekiyor. Yapay zekâ konusunda çalışan 351 kişi ile yapılan bir araştırmaya göre 2051 yılında yapay zekânın yapamayacağı hiçbir iş kalmayacak. 30 yıl içerisinde gençleri nasıl eğitimmemiz gerekiyor bunları araştırmalıyız. Meslek edindirirken birçok yeteneği de gençlere vermeliyiz. Bu yetenekler ise şöyle sıralanıyor: Birlikte çalışmak, karar alma, adaptasyon, insiyatif ve girişimci ruh. Biz Türkiye’deki gençleri bu beş konuda eğitebilirsek ve bu yeteneği kazandırabilirsek önümüz çok açık diye düşünüyorum. Bursa bugün Türkiye’nin sanayi başkenti olarak gösteriliyor. Altyapı yatırımları tamamlanmış, yatırımcı sayısı sürekli artıyor. Türkiye artık ucuz iş gücüne dayalı bir üretim yapmıyor. Artık rekabette güçlü bir Türkiye var. Bu konuda Bursa’yı çok şanslı görüyorum.”

Endüstri 4.0 için düğmeye basıldı

36 ÜLKEDEN TEKSTİLCİ BURSA’YA GELDİ

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Tekstil Ur-Ge Projesi kapsamında düzenlenen ve 36 ülkeden 360’a yakın yabancı firma temsilcisini Bursalı tekstil firmalarıyla buluşturan “BURTEX Fashion Fabric Show” düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM), 72 sektör temsilcisinin stant açtığı etkinlikte, çeşitli ülkelerden gelen yabancı alıcılar, firma temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Giysilik kumaş sektörü üyelerine yönelik organizasyonda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından da kozadan ipek üretimine ilişkin sunum yapıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, etkinliğin açılışında, Bursa’nın bir tekstil şehri ve üretim üssü olduğunu söyledi. Bursa’yı fuar ve cazibe merkezi haline getirmek için söz verdiklerini vurgulayan Kuş, “Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz fuar ve alım heyeti organizasyonlarında Bursa’da 6 bin civarında yabancı alıcıyı misafir ettik. Bu yılki hedefimiz bunun çok üstünde” diye konuştu. Üretimde bir marka olan Bursa’nın pazarlama ve fuarcılıkta da marka olması için gayret sarf ettiklerini belirten Kuş, şunları kaydetti: “Mini bir fuar organize ettik. Yurtdışından gelen 360 yabancı alıcıyı Bursa’da misafir ettik. Etkinliğin ardından alıcılar, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) firmalarını ziyarette bulundu. Amacımız, Bursa’ya katkı koymak, değer katmak ve iş üretmek. Bu organizasyonun ilkini geçen sene yapmıştık. O zaman 48 firma katılmıştı, bugün 72 firmamız var. Geçen yıl 220 alıcı gelmişti, bu yıl 360 kişi var. Önümüzdeki senelerde daha büyük yerlerde, büyük fuarlarla Bursa’nın tekstilde marka şehir olduğunu dünyaya ispat edeceğiz.”

AR-GE VE İNOVASYON İLE HIZLI BÜYÜYOR

ULAŞIM, yapı, endüstri ve yeşil enerji alanlarında yaptığı yenilikçi yatırımlar ile 100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren Aktaş Holding, sürdürülebilir büyüme için yatırımlara devam ediyor.

Küresel düzeyde markalaşma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini vurgulayan Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, Ar-Ge ve inovasyon odaklı stratejiler geliştirdiklerinin altını çizdi.

Sami Erol, “Aktaş Holding olarak 2017 yılında, hedeflerimizin üzerinde bir büyüme yakaladık. 2018 yılında da Ar-Ge odaklı gelişim stratejilerimiz doğrultusunda, katma değerli üretime ve dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık vermeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda 2018 ana temasını, ‘Her alanda dijital dönüşümle global liderliğe’ olarak belirledik. Geçmişte olduğu gibi 2018 ve sonrasında da üretmeye ve gelişmeye devam ederken, aynı zamanda Aktaş Holding’in kurum kültürünün önemli bir parçası olan ‘değer yaratmaya’ odaklanmayı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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