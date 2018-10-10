Endonezya felaketten güçlenerek çıkacaktır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak için gittiği Endonezya’da, deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenen afetzedelere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı ekiplerini ziyaret etti. Palu kentinin Lolu Mahallesi’ndeki afetzedelerle görüşen Albayrak, Türk Kızılayı tarafından hazırlanan paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Palu’nun deprem ve tsunami nedeniyle ağır bir felaket yaşadığını kaydeden Albayrak, Endonezya hükümetinin çok sağlam ve güçlü adımlarla olaya müdahale ettiğini ifade etti. Türkiye’nin, felaket yaşayan bütün ülkelerin din, dil, ırk ayrımı gözetmeden yardımına koştuğunu vurgulayan Albayrak, “Devletimizle, yardım kuruluşlarımızla işte bugün bakıyorsunuz AFAD’ından Kızılay’ına, İHH’sına kadar bütün kurumlarımızla hemen sahaya ilk gelen ülkelerden birisi olduk ama bunun ötesinde Endonezya ve Türkiye çok yakın iki ülke. Hem insanları hem toplumu birbirini çok ciddi anlamda duygusal olarak bağlılık hisseden, dua eden iki ülke” diye konuştu. Albayrak, “Endonezya halkı, devleti, bu felaketten, krizden ve sıkıntıdan en kısa sürede daha da güçlenerek çıkacaktır. Biz de elimizden geldiğince maddi ve manevi, dualarımızla Türkiye olarak yanlarında olmak istediğimizi göstermek için buraya geldik” dedi. Bakan Albayrak, yaşanan afet sonrası Endonezya’ya bakan düzeyinde ziyaret gerçekleştiren ilk yabancı ülke temsilcisi oldu.
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