Endişeli yükseliş: Euro rekor kırdı, dolar ve faiz yükseldi

JEOPOLİTİK kaygılar, siyasi gelişmeler, enflasyon ve cari açıktaki yükseliş, Moody’s’in dış finansman ihtiyacına dikkat çekerek düşürdüğü not Türkiye piyasalarını dünyadan farklılaştırdı.

Kırılganlık endişelerinin etkisi sonrası özellikle yabancıların satışıyla Türkiye’nin iki ve on yıllık gösterge tahvil faizleri yükseliyor, Euro Türk Lirası karşısında rekor kırarken, dolar da güçleniyor. ABD’nin öğleden sonra açıklanan enflasyon verisi öncesinde 10 yıllık tahvil faizi yüzde 12.76’ya, 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 13.76’ya yükseldi. Bu seviyelere 2017’den beri çıkılmıyordu. Euro, 4.7931 lira ile rekor kırdı, dolar 3.8745 ile Aralık 2017’den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. ABD enflasyon verisi beklentilere paralel gelince piyasalar kısa bir süre nefes alsa da Türk Lirası’na karşı değer kazancını sürdürdü. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 3.8676 liradan, Euro’da 4.7817 liradan yapıldı. İki yıllık gösterge tahvil faizinde de son işlemler yüzde 13.75’ten oldu.

Borsa İstanbul da yaşananlardan payını aldı. Tahvil faizlerindeki yükselişin bankalara etkisi olacağı endişeleriyle borsada bankaların öncülüğünde düşüş yaşandı. Borsa İstanbul günü yüzde 0.12 düşüşle 118 bin 266 puandan kapattı.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, cari açık verisinin yüksek gelmesinin ardından, özellikle yabancı analist yorumlarının işaret ettiği dış finansman ihtiyacı ve bunun Türk ekonomisi açısından kırılganlık yaratabileceği algısının ilk satışlara konu olduğunu belirterek “Hareket sadece dolarda değil sepet kur bazında da gerçekleşti. ABD’de enflasyon ve faiz endişelerinin artması hem küresel risk iştahı, hem de gelişmekte olan ülkelerin varlıkları açısından negatif olabilir” dedi.

DÖVİZ SEPETİNDE 4.33 ÖNEMLİ



ANALİZ/ZEYNEL BALCI

Döviz kurlarındaki (sepetindeki) yükseliş sürüyor. İlk direnç 4.33 lira zirvesi. Bu seviyelerde satış denemeleri görülebilir. 4.33 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda çıkış hareketinin devamıyla daha üst direnç seviyeleri olan 4.45 ve 4.65 gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ilk destek 4.25 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde sonraki destek 4.11 olarak görülüyor. Direnç seviyelerinde satışlar görülse de yükseliş hareketi etkisini sürdürebilir.