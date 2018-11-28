En zorlu etap ulaşıma açıldı! Geçiş 20 dakikadan 1 dakikaya düştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEn zorlu etap ulaşıma açıldı! Geçiş 20 dakikadan 1 dakikaya düştü
GeriEkonomi En zorlu etap ulaşıma açıldı! Geçiş 20 dakikadan 1 dakikaya düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
28.11.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

En zorlu etap ulaşıma açıldı! Geçiş 20 dakikadan 1 dakikaya düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En zorlu etap ulaşıma açıldı! Geçiş 20 dakikadan 1 dakikaya düştü

Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabında yer alan ve güzergahtan geçişi 20 dakikadan 1 dakikaya düşüren 3 kilometre uzunluğundaki Topçam Tüneli trafiğe açıldı.

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabında yer alan 3 kilometre uzunluğundaki Topçam Tüneli trafiğe açıldı.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nde çalışmalar sürerken yolun Ordu etabında bulunan Topçam Tüneli'nin trafiğe açılışı öncesi kurban kesildi.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, açılış programında AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski adıyla Dereyolu, şimdiki adıyla Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yaklaşık "148 yıllık hayal" olduğunu belirtti.

Projenin ilk kez Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan Abdülhamid tarafından 1870 yılında Fransız mühendislere çizdirilmesiyle başladığını anlatan Gül, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Osmanlı padişahlarının da hayallerini süsleyen önemli projelerden olduğunu söyledi.

Gül, projenin hem Karadeniz hem de Akdeniz'deki 50 ili yakından ilgilendirdiğine işaret ederek, "Bu projenin Ordu etabında sadece 25 tünel vardı. Bu tünellerin içerisinde ise en önemlisi Topçam Tüneli idi. Bu tünelin uzunluğu 3 kilometre olup projenin de adeta bel kemiğiydi." dedi.

Topçam Tüneli'nin trafiğe açılmasının ardından güzergahtan geçişin yaklaşık 20 dakikadan 1 dakikaya düştüğüne dikkati çeken Gül, "Ordu-Mesudiye arası ise 114 kilometreden 86 kilometreye düştü. Tünelin açılması başta sürücülerimiz olmak üzere bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı." diye konuştu.

Gül, Topçam Tüneli açılmadan önce dağlık ve engebeli bir güzergahı kullandıklarını ifade ederek, sürücülerin bu tünel sayesinde daha konforlu seyahat edeceğini kaydetti.

Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabında çalışmaların yüzde 95 oranında tamamlandığı aktaran Gül, "İnşallah yolun Ordu etabının tamamı 2019 yılı içerisinde tamamlanmış olacak." dedi.

"YOLUN TURİZM VE İHRACATA KATKISI OLACAK"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin ise 50 ili dolaylı şekilde ilgilendiren projeyle Karadeniz'in kapılarının İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e açılacağını söyledi.

Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'yu en kısa yoldan Sivas, Kayseri, Osmaniye ve Adana gibi iller başta olmak üzere Akdeniz'e bağlayan bir hat olduğuna işaret eden Şahin, yolun şimdiye kadar tamamlanan bölümlerinin bile bölge halkına ciddi anlamda katkı sunduğunu belirtti.

Şahin, yolun toplam uzunluğunun 818 kilometre olduğunu ancak yaklaşık 100 kilometrelik kısmının Ordu sınırlarından geçtiğini ifade ederek, "Projenin en zor ayağı Ordu sınırları içerisinde yer alan bölüm. Bu bölümde toplam uzunluğu 15 kilometreyi bulan 25 tünel var." diye konuştu.

Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'ni oldukça önemsediklerine dikkati çeken Şahin, "Yol bittiğinde Karadeniz'e ulaşım daha kolaylaşacak. Bunun da turizme ve ihracata önemli katkısı olmasını bekliyoruz." dedi.

Şahin, yolun tamamen açılmasının ardından sürücülerin kısa süre içerisinde Sivas'a, oradan da Kayseri ve Akdeniz Bölgesi'ne bağlı illere gidebileceğine dikkati çekerek, "Asırlık proje tamamlandığında Sivaslılar da iki saat içinde Ordu'ya gelmiş olacak. Aynı zamanda bu yol tamamlandığında Rusya'ya ticareti olan illerimize de çok ciddi kolaylık sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu-Giresun Havalimanı gibi Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun bölge halkının hayallerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, 2019 yılında hizmete girmesi beklenen yolun, sürücülere zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacağını sözlerine ekledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.11.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

En zorlu etap ulaşıma açıldı! İlk kez Osmanlı padişahı Abdülaziz döneminde gündeme gelmişti

Asgari ücrette kritik tarih belli oldu

Son dakika... Yılbaşı Milli Piyango biletleri yarın satışa çıkıyor

Memurları ilgilendiren gelişme! 3600 ek gösterge görüşülecek