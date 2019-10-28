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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.10.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

En zor şartlarda ihtiyaçları karşılıyor! 6 farklı ülkede görev yapıyor

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En zor şartlarda ihtiyaçları karşılıyor! 6 farklı ülkede görev yapıyor

Nurol Makina tarafından üretilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı sayısı 360'a ulaştı. Yıl sonuna kadar 10'dan fazla aracın daha güvenlik güçlerinin envanterine girmesi planlanıyor.

Nurol Makina tarafından üretilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı sayısı 360'ı buldu.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Türkiye ve çevre bölgelerde (Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa) sayısı, şiddeti ve karmaşıklığı giderek artan çatışma ortamında güvenlik güçlerinin görevlerini güven içinde ve etkin yerine getirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

En zor şartlarda ihtiyaçları karşılıyor 6 farklı ülkede görev yapıyor
Şirket, bu amaçla 4x4 segmentinde zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve özel amaçlı platformların özgün sistem tasarımlarını yaparak, üretimini gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda bugüne kadar güvenlik birimlerine 280'den fazla Ejder Yalçın aracı teslim edildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan alımlarıyla bu sayı 360'a ulaştı. Yıl sonuna kadar 10'dan fazla Ejder Yalçın'ın daha güvenlik güçlerinin envanterine katılması planlanıyor.

En zor şartlarda ihtiyaçları karşılıyor 6 farklı ülkede görev yapıyor
YÜKSEK KORUMA SAĞLIYOR

İhracat başarısı da yakalayan Ejder Yalçın, halen 6 ülkede görev yapıyor. Ejder Yalçın, meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip araç, harekat sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platform olarak görev yapıyor.

En zor şartlarda ihtiyaçları karşılıyor 6 farklı ülkede görev yapıyor
Ejder Yalçın, sınır gözetleme ve güvenlik aracı, keşif aracı, taktik füze taşıma/fırlatma aracı, komuta-kontrol aracı, hava savunma aracı, muharebe aracı, personel taşıyıcı araç, KBRN keşif aracı, mayın/el yapımı patlayıcı tespit-imha aracı ve zırhlı ambulans gibi kullanıcının değişik harekat ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.

Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilen araç, bu sayede çeşitli uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebiliyor. 

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