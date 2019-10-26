En verimli santral
2017’deki ilk YEKA ihalesini kazanan Kalyon Enerji 400 milyon dolarlık fabrika ve 1.1 milyar dolarlık güneş santralı yatırımı ile önümüzdeki yıl üretime başlıyor. Fabrikadaki paneller yüzde 22 gibi çok yüksek verimlilik oranı ile enerji üretecek.
2017’nin mart ayında Türkiye’nin ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi olan 1.000 megavat kapasiteli GES-1 yarışması yapılmıştı. Bu kapsamda Kalyon İnşaat tarafından Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı tamamlanan Türkiye’nin ilk entegre ingot, wafer hücre üretimi yapılacak yerli güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikası için imzalar atıldı. Türkiye’nin 200 milyon dolarlık ithalatını azaltacak ve proje toplamda senelik 2.5 milyar kwh enerji üretecek. Anlaşmanın önemine dikkat çeken Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Cumhuriyetimizin ilanının 96. yılını coşkuyla kutladığımız bu günlerde, bu büyüklükte bir yatırıma imza atmaktan başta ülkemiz olmak üzere hem şirketimiz hem de sektörümüz adına son derece mutlu ve gururluyuz. Çok zorlu bir milli mücadelenin ardından kazandığımız Cumhuriyet tarihimiz bir milletin başarı öyküsüdür. 2020 ilk çeyrek sonlarında faaliyete girecek Türkiye’nin ilk entegre güneş paneli fabrikamız ile yeni başarı hikayelerini yazacağız” dedi.
400 MİLYON $ yatırım
Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Haluk Kalyoncu, “80 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika 400 milyon dolar yatırım ile kuruldu. Böylece 1300 megawat kapasiteye sahip güneş santralı ile birlikte projenin büyüklüğü 1.5 milyar dolar oldu. 1300 kişiye istihdam sağlayacak fabrikada ilk üretim nisanda başlayacak. Fabrikadaki teknoloji Çin’in en büyük devlet şirketlerinden biri olan ve Çin’in ilk uydusunu yapan China Electronics Technology Corporation (CETC) tarafından kuruldu. Bu aynı zamanda bize büyük bir tecrübe katacak” dedi. Kalyoncu, Karapınar’daki güneş santralının Avrupa’nın en büyük güneş santralı olacağını söyledi.
YÜKSEK VERİMLİLİK
Çağımızın en önemli araçlarının temelini oluşturan silikon işleme teknolojisini de ülkemize kazandıracak olan fabrika, faaliyete geçtiğinde, ‘ingot, wafer, hücre ve modül imalatını ilk defa tek çatı altında (entegre) yapabilen dünyadaki sayılı tesislerden biri’ olacak. Fabrikada yüzde 22 verimliliğe sahip ‘mono perc’ hücre teknolojisi geliştirilecek.
386 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE
· Konya’daki santralin yatırım değerli 1 milyar 100 milyon dolar
· 2020 Nisan ayında inşasına başlanacak ve 3 yılda inşa edilecek.
· 900 kişiye istihdam sağlayacak
· 22 bin hektarlık alana kurulacak. Bu büyüklük 14 bin 386 futbol sahasına eşdeğer.
· Santral sahası bir ucundan diğerine 12 km’lik uzunluğa sahip.
· Yaklaşık 3. 5 milyon güneş panelinin kullanılacağı santral yılda 2. 5 milyar kWh elektrik üretecek ve 1 milyondan fazla hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.
· Güneş enerjisinden 1 GW’lık elektrik üretimi yapacak olan santral yılda yaklaşık 1. 5 milyon ton karbon salımına engel olacak.
134 MİLYON DOLARLIK İTHALATI ÖNLEYECEK
Ankara’daki fabrika 400 milyon dolar yatırım değerine sahip (güneş paneli fabrikası ve santral birlikte).
1.300 kişiye istihdam sağlayacak.
Yılda 500 MW üretim kapasitesine sahip.
Yıllık 134 milyon dolarlık modül ithalat ihtiyacını ortadan kaldıracak.
Yılda 58 milyon dolar ihracat kapasitesine sahip olacak.
8 ayrı tesisi bünyesinde bulunduracak (Ingot, wafer, hücre ve modül tesisleri, atık su geri dönüşüm tesisi, atık deposu, trafo merkezi ve yardımcı tesisler binası).
Fabrika bünyesindeki Ar-Ge merkezinde 100 mühendis çalışacak.
Ar-Ge merkezine 10 yılda 87 milyon dolar kaynak aktarılacak.
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