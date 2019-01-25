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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

En ucuz uçak bileti 29 liradan satıldı

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En ucuz uçak bileti 29 liradan satıldı

İnternet üzerinden en çok seyahat biletini kadınlar alırken en ucuz uçak biletinin maliyeti 29 lira oldu. En pahalı otobüs biletini ise Adana'dan Bağdat'a giden yolcular aldı.

Uzak Rota Seyahat Teknoloji Ödülleri'nde "Yılın Yerli Seyahat Uygulaması" ödülü alan ve uluslararası denetim firması Deloitte'in yaptığı "Techonology Fast 50" araştırmasında en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olarak seçilen Kayseri merkezli Biletall firması, 2018'de internet kanalıyla uçak ve otobüs bileti satışlarına ilişkin verileri derledi.

Firmanın geçen yıl 7,5 milyondan fazla işlem yaptığı sistem bilgilerinden elde edilen verilere göre, yurt içi ve yurt dışı seyahatler için internet ortamında bilet alanların yüzde 62'sini kadınlar oluşturdu.

En ucuz otobüs bileti Diyarbakır'dan Şırnak'ın Silopi ilçesine 2 liraya satıldı. En ucuz uçak bilet satışıyla ise yurt içinde Antalya'dan Adana'ya 29 lirayla, yurt dışına ise İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan Almanya'nın Köln kentine 153 lirayla yolculuk yapıldı.


En pahalı otobüs bileti Adana'dan Bağdat'a 500 liraya satıldı. Erzurum'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na yolculuk için bin 498 liraya satılan uçak bileti en pahalı yurt içi uçak bileti olurken, Adana'dan New York'a 22 bin 513 liraya satılan uçak bileti ise en pahalı yurt dışı uçak bileti oldu.

Geçen yıl, en uzun otobüs yolculuğu 24 saatle Manisa'dan Ardahan'a, en uzun uçak seyahati de 20 saat 20 dakikayla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Yeni Zelanda'ya gerçekleştirildi.

Türkiye'de en çok bilet satışı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da yapıldı. Bilet satışları en çok 13.00 ile 14.00 saatleri arasında yapılırken, müşterilerin yüzde 78'i bilet alırken mobil cihazları kullandı.

Firmanın genel müdürü Yaşar Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl, bir önceki yılın verilerini düzenleyerek bunları paylaştıklarını söyledi.
Çelik, mobil uygulamalar ve internet siteleri aracılığıyla indirim kampanyalarının takip edilebildiğini belirtti.

Çelik, internet sitesi ve mobil uygulama kanalıyla firmalarından geçen yıl 7,5 milyon işlem yapıldığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Sattığımız biletlerin yüzde 62'sini kadınların, yüzde 38'ini de erkeklerin aldığını görüyoruz. Bu durumda 2018'de kadınlar ülkemizde daha fazla seyahat etmiş. Biletlerin satış kanallarına baktığımızda mobilin önlemez yükselişini görüyoruz. Biletlerin yüzde 78'ini mobil cihazlardan, yüzde 22'sini de masaüstü bilgisayarlardan satmış bulunuyoruz. En çok biletlerin satıldığı zaman aralığı ise 13.00 ile 14.00 arası. Müşterilerimizden yaklaşık 80 bin kişiyle yaptığımız ankete göre ise kullanıcılarımızın yüzde 76'sı yalnız seyahat etmeyi tercih ediyor. Seyahat amaçlarına baktığımızda ise yüzde 22'si iş, yüzde 20'si eğitim, yüzde 15'i ise eğlence amaçlı seyahat etmiş."

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