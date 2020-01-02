Tekstil sektörüyle çıktıkları yolda adım adım büyüyen bir grup olan Zorlu Ailesi, Zorlu Tekstil çatısı altında akıllı tekstille büyüme stratejilerine hız verdi. Zorlu Tekstil’in Avrupa’nın en büyük tekstil üslerinden biri olan Bursa’daki Korteks fabrikasını Zorlu Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zeki Zorlu’nun evsahipliğinde bir grup gazeteci arkadaşımla birlikte ziyaret ettik. 2019’un son günlerinde Zeki Zorlu, Zorlu Tekstil’de başlatılan döngüsel ekonomi tabanlı akıllı dönüşümle Akıllı Hayat 2030 vizyonlarını ekibiyle birlikte anlattı. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Zorlu Tekstil Grup Başkanı Necat Altın ve Korteks Genel Müdürü Barış Mert’in de bulunduğu ziyarette yeni hedefleri masaya yatırdık.

160 MİLYAR DOLAR

Dünyada 160 milyar dolara ulaşan akıllı tekstil pazarının, 2025 yılında 475 milyar dolara, 2030’da ise 3 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Zorlu Tekstil de akıllı tekstil pazarına yönelik yatırımlarında kendine yeni hedefler koydu. 2019’da cirosunun yüzde 20’sini akıllı tekstilden elde eden Tekstil Grubu, 2025’te cirosunun yarısını akıllı tekstilden geleceğini öngörüyor. Taç, Linens, Valeron gibi markaların ötesinde bir tekstil yatırımı var Zorlu’nun. Ürettikleri iplikler sayesinde zor tutuşan, antibakteriyel, elektrik iletebilen, vücut ısısını ölçebilen gibi farklı işlevleri yerine getirebiliyorlar, bu da çok farklı sektörlerin kapılarını açıyor Zorlu Tekstil’e.

GELECEĞE BAKIYOR

Zeki Zorlu, Türkiye’de tekstil sektörünün duayen isimlerinden. Türkiye’de sanayi üretimindeki tüm zorluklara rağmen, “Yeryüzünde en tatlı şey sanayicilik. 80 milyonun işe ihtiyacı var, yoksa insanlar çatışır. Yeni teknolojileri takip ederek üretmeye devam” diyen bir iş insanı.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, sektörlerinde en çok istihdam yaratan şirket olduklarını, fabrikalarındaki akıllı yatırımlar sayesinde çalışan sayısı düşerken, ek yatırımlarla yeni istihdam alanları açtıklarını anlattı. Yüngül, “Geleceği odağına alan ve bu anlamda dünyadaki yenilikleri takip eden bir grup olarak, tüm yeniliklerin beşiği, çıkış noktası olarak gördüğümüz Silikon Vadisi’ni ve daha başka merkezleri sıkı takip ediyoruz. Hatta burada bir şirketimiz de var. Özellikle tekstilin bu konuda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tekstil iletken kumaşlardan teknik tekstile, giyilebilir teknolojiden enerjiye, güvenlikten sağlık endüstrisine kadar her alanla ortak kesişim kümeleri oluşturan çözümlerin merkezinde. Son 5 yıldır yapmış olduğumuz araştırmalar gösteriyor ki gelecek akıllı tekstil ürünlerinde. 2008-2009 global ekonomik krizinden önce 60 milyar dolar civarında olan küresel akıllı tekstil pazarı 2015’te 90 milyar dolar civarında iken bugün 160 milyar dolara koşuyor. Çin, ABD ve Almanya’nın sürükleyici gücü oluşturduğu bu pazarda ülke olarak geçen yıl 1.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Fakat pazarın potansiyelini ve kaydettiği gelişimi düşündüğümüzde bu konuda daha gidebileceğimiz çok yol var. Sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak ele alan ve teknolojiden beslenen yenilikçi bir grup olarak Silikon Vadisi’nden aldığımız ilham ve yaptığımız araştırmalar neticesinde akıllı tekstile uzun süredir yaptığımız yatırımları arttırarak sürdüreceğiz. Dışarıda ne kadar kriz ve sıkıntı olursa olsun fabrikada çalışan makineler ve insanlar olduğunu görünce her şey siliniyor ve insan moral buluyor” diye konuştu.

200 MİLYON DOLAR İHRACAT HEDEFİ

ZORLU Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, Zorlu Tekstil’in geçen yıl toplam 605 milyon dolar ciroya ulaşırken 186 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini aktardı. 2020’de 620 milyon dolar ciro ve 200 milyon dolar ihracat hedeflediklerini söyleyen Altın, “Önümüzdeki dönemde ticaret kanalımızı daha da akıllandıracağız. Başlattığımız akıllı dönüşüm ile 2025’e kadar ciromuzu 2 kattan fazla artırmayı hedefliyoruz” dedi.

YERLİ OTOMOBİLİN İPLİKLERİ BİZDEN OLUR

TÜRKİYE’nin yerli otomobili projesindeki “5 babayiğitten biri” olan Zorlu’nun tekstil bölümü aynı zamanda dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin tedarikçisi. Araçların tavan iplikleri konusunda uzmanlaştıklarını ifade eden Yüngül, “Yerli otomobilin tavan ipliklerini de Korteks verir, o iş de bize yakışır” dedi. Korteks Genel Müdürü Barış Mert de otomotivde dünya markaları ile çalıştıklarını yaklaşık 5 bin ton otomotiv ipliği ihracatıyla Avrupa’daki tüketimin yüzde 15’ini tek başlarına karşıladıklarını söyledi. Audi, Mercedes, BMW’nin araç tavan ipliklerini Korteks’in verdiğini dile getiren Mert, “5-6 yıldır da dolmakalem ipliği yapıyoruz. Eylül 2020’de fabrikada geri dönüşüm makinesi faaliyete geçecek. Pet şişeler ipliğe dönüşecek. İlk başta günlük 600 kilo ile başlayacağız. Bu iş için 5 milyon dolarlık bir yatırım yaptık” bilgisini verdi.