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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
25.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

En süslü ihracat

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En süslü ihracat

Dekoratif amaçlı kullanılan cam mutfak ürünlerine talep patlayınca, işini bırakıp Kurtköy’de küçük bir atölyede üretime başlayan Hakan Dönmez ve eşi Fulya Dönmez, bugün 44 ülkenin sofralarını süslüyor. 18 yılda hızlı bir büyüme yakalayan “3D Glassware Company”nin ürettiği ürünlerin yüzde 95’i ihraç edilirken, yüzde 50’si ise Avrupa’daki restoran ve otellere satıyor.

1990-2000 yılları arasında birçok uluslararası markada pazarlama ve satış temsilciliği yapan Hakan Dönmez, bu şirketlerde çalışırken füzyon cam ürünlerine yönelik talebi gördü. Özellikle Avrupalı restoranların dekoratif amaçlı kullandığı cam mutfak ürünlerine yönelik çalışmalar yaptı. 2001 yılında eşi Fulya Dönmez ile kurdukları 3D Glassware markası ile ihracat odaklı çalışmaya başladılar. Bugün otellerden kafelere kadar birçok sektöre yönelik dekoratif cam ürünler üretiyorlar. Şirket Japonya’dan Meksika’ya kadar 44 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Hakan Dönmez, önümüzdeki döneme ilişkin yatırımlarını ve şirketin öyküsünü şöyle anlattı:

En süslü ihracat

AR-GE VE TASARIM

Amerika’nın en büyük dekoratif ev eşyaları perakendecisinin Türkiye satın alma sorumlusuydum. Bu alanda üretim yapabileceğimizi fark ettim. Şirketlerimizi eşimle beraber kurduk. Kurtköy’de ufak bir atölyede imalata başladık. Füzyon cam ve konusunda dünyadaki talep artıyordu. Çok ufak olan deneme imalatımızda değişik üretim tekniklerini deneme fırsatımız oldu. Sonra fuarlara katıldık. Ürünlerimiz talep gördü ve yeni yatırımlar yaptık. Fabrikamızı her yıl büyüttük. Elde ettiğimiz geliri yeni ürünlerin tasarlanmasına ve fuarlara harcadık. Bu da bizim her yıl çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmamızı sağladı. Planladığımız gibi 1 Haziran 2019’da yatırımlarımızı tamamladığımızda geçen yıla oranla yüzde 65’lik bir kapasite artışına sahip olacağız. Tabi ki hedeflerimize ulaşmak için sadece teknik altyapı yatırımlarının yeterli olmayacağını biliyoruz. Bunun için de Ar-Ge ve tasarım departmanlarına da bugüne kadarki en büyük bütçeyi ayırdık.

YÜZDE 95’İ İHRACAT

Üretimimiz İstanbul, Pendik ve Kurtköy’de bulunan tesisimizde gerçekleşiyor. İmalatımızda kullandığımız makinaları kendimiz tasarlayıp imal ediyoruz. Uzmanlaştığımız cam şekillendirme tekniğine ‘cam çökertme’ deniyor. Düz cam, çoğunlukla da düz float camı kendimizin imal ettiği kalıplarda yüksek ısı vererek şekillendiriliyor. Üretim tekniğimiz sayesinde büyük yassı ürünler ve yıkanmaya dayanıklı renkli camlar imal edebiliyoruz. Cam çok güzel bir hammadde ve her sektörde talep görüyor. Toplamda 44 ülkeye üretimimizin yüzde 95’ini ihraç ediyoruz. Avrupa’nın her ülkesinde ürünlerimiz kullanılıyor. Ayrıca Amerika kıtasında da başarılıyız. Kanada, Şili, Uruguay, Kolombiya, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün, Singapur, Japonya ve Kore başarılı olduğumuz ülkelerin başında geliyor.”

En süslü ihracat

ÜRETİMİN YÜZDE 50’Sİ RESTORANLARA

DIŞARIDA yeme-içme sektörünün büyümesiyle ürünlerine olan talebin arttırdığını dile getiren Hakan Dönmez, “Aslında Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde yeme-içme endüstrisi çok gelişmişti. Ancak hizmet kalitesi 2000’li yıllardan sonra çok hızlı arttı. Bunda da sunum ön plana çıktı. Böyle olunca dekoratif cam ürünlere talep patladı. Bugün tabaktan limonluğa kadar birçok farklı ürün üretiyoruz. 4 sektörde faaliyet gösteriyoruz. Üretimimizin yüzde 50’sini otel ve restoran sektörüne sunuyoruz. Yüzde 35’ini de ev ve mutfak eşyaları perakende sektöründe özellikle dekoratif ürünler ile sunuyoruz. Kalan üretimimizi ise promosyon sektörü ve mimari dekorasyon sektörlerine sunuyoruz” dedi.

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