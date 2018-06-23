En son gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasalardan son veriler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
23.06.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

En son gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasalardan son veriler

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En son gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasalardan son veriler

Yansıyan son rakamlara göre gram ve çeyrek altın fiyatları için detayları araştıran vatandaşlar, piyasalardaki son fiyatları merak ediyor. Gram ve çeyrek altın fiyatlarına göre alım satım işlemi gerçekleştirecek olan vatandaşlar, son durumu sorguluyor. Peki, haftanın son iş gününde altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, fiyatlarla ilgili detaylı bilgiler

Gram ve çeyrek altın fiyatları için son durum sorgulaması devam ediyor. Ramazan Bayramının ardından başlayan düğün sezonuyla birlikte daha fazla rağbet gören altın fiyatları, hafta sonu da araştırılan konu oldu. Peki, 23 Haziran Cumartesi günü gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, merak edilen fiyatlar hakkında detaylı bilgiler

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Yaz mevsimin yaklaşması ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 23 Haziran 2018 Cumartesi günü çeyrek altın 313 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 190 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.270 liradan alınıp 1.283 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 626 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

CUMA GÜNÜ FİYATLAR NE KADARDI?

Altının gramı cuma gününe yükselişle başladı. Gram altın 193,4 lira, çeyrek altın 318 lira ve Cumhuriyet altını 1.295 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 193,4 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor. Dün 192,2-194,0 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,2 azalışla 192,6 liradan tamamlamıştı.

Altının ons fiyatı üst üste 5 işlem günü değer kaybetmesinin ardından dün açılışta sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ederek 1.269 dolar seviyesinde dengelendi.

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