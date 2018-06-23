En son gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasalardan son veriler
Yansıyan son rakamlara göre gram ve çeyrek altın fiyatları için detayları araştıran vatandaşlar, piyasalardaki son fiyatları merak ediyor. Gram ve çeyrek altın fiyatlarına göre alım satım işlemi gerçekleştirecek olan vatandaşlar, son durumu sorguluyor. Peki, haftanın son iş gününde altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, fiyatlarla ilgili detaylı bilgiler
Gram ve çeyrek altın fiyatları için son durum sorgulaması devam ediyor. Ramazan Bayramının ardından başlayan düğün sezonuyla birlikte daha fazla rağbet gören altın fiyatları, hafta sonu da araştırılan konu oldu. Peki, 23 Haziran Cumartesi günü gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, merak edilen fiyatlar hakkında detaylı bilgiler
GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Yaz mevsimin yaklaşması ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 23 Haziran 2018 Cumartesi günü çeyrek altın 313 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 190 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.270 liradan alınıp 1.283 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 626 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
CUMA GÜNÜ FİYATLAR NE KADARDI?
Altının gramı cuma gününe yükselişle başladı. Gram altın 193,4 lira, çeyrek altın 318 lira ve Cumhuriyet altını 1.295 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193,4 lira seviyelerinde dengelendi.
Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 193,4 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor. Dün 192,2-194,0 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,2 azalışla 192,6 liradan tamamlamıştı.
Altının ons fiyatı üst üste 5 işlem günü değer kaybetmesinin ardından dün açılışta sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ederek 1.269 dolar seviyesinde dengelendi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle