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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En sevilen banka ödülü

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En sevilen banka ödülü

ZİRAAT Bankası, Türkiye’nin Lovemark’ları araştırmasında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi 2019 yılında da Türkiye’nin en sevilen bankası seçildi.

Brand Week İstanbul 2019’da gerçekleştirilen ödül töreninde Ziraat Bankası adına ödülü Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş şunları söyledi: “Bankamız geçtiğimiz 8 yılda verimli bir dönüşüm süreci geçirdi. Bu süreçte önceliğimiz hep müşteri memnuniyeti oldu. Müşterilerimize daha hızlı, daha güvenli, daha kolay, daha faydalı hizmet verebilmek için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki geldiğimiz bu nokta bizim için yeterli olmayacak. Daha fazla çalışarak, kendimizi daha fazla geliştirerek önümüzdeki yıllarda da müşterilerimizin gönlündeki yerimizi muhafaza etmeyi sürdüreceğiz. Gücümüzü bu ülkenin değerleriyle harmanlayarak yarınlarımıza ışık tutmaya devam edeceğiz. 155 yıl önce çıktığımız bu yolda ülkemize ve insanımıza katkı sağlamak için çalışıyoruz.”

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