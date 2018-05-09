En ‘serbest’ platform

DİJİTALLEŞEN dünya, iş süreçlerini de değiştirerek yeni meslek oluşumlarını hayatımıza kattı. Bunlardan biri de masa başında oturmak zorunda olmayan, uzaktan çalışma imkanları geliştiren ve alışıldık çalışan profilinin dışında kalan serbest çalışanlar (freelance) oldu. Ancak iş serbest çalışma olunca profesyonel bir yaklaşımız şirketlerden görmek pek de mümkün değil. Bu sorunda yola çıkan iki kardeş Esen Bulut ve Mert Bulut, ‘Rimuut’ adındaki girişimi kurdular. Rimuut, freelance çalışanları mikro-şirketlere dönüştüren bir ticaret platformu olarak ifade ediliyor. Ancak işin arka planında birçok farklı özellik var. Freelance çalışma düzeni için faturalandırma, ödeme, alıkoyma (escrow) ve sözleşme gibi çözümler sunduklarını ifade eden Esen Bulut, geliştirdikleri çözümlerle freelance çalışanların müşterileriyle faturalı, güvenli ve pratik çalışabildiklerini anlattı. Esen, “Aynı şekilde esnek iş gücüyle organizasyonel yükünü hafifletmek isteyen kurumlar Rimuut sayesinde esnek iş gücüyle maliyet avantajlı ve güvenli çalışırlar. Pek yakında iş ilanları aracılığıyla kurumlarla esnek iş gücünü bir araya getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

10 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Şu ana kadar 10 bine yakın freelancer ve 400 şirketlik bir freelance ekonomisi oluşturduklarını aktaran Bulut, şunları söyledi: “Kurumlarla esnek işgücü arasında köprü kurmaya devam edeceğiz. İki tarafı da güçlendirecek finansal araçları geliştirmek için yatırımlarımız devam edecek. Önümüzdeki ay itibariyle platformumuzdaki freelancerlar ödemelerini e-cüzdanlarına alıp, ön ödemeli Rimuut kartıyla dilediği gibi harcayabilecek. Uzun vadede Avrupa ve Kuzey Avrupa’nın kurumsal ihtiyaçları ile bu coğrafyadaki nitelikli iş gücü arasında köprü kurmayı hedefliyoruz. Ülkemizin istihdam problemi ve ekonomik geleceği için faydalı olmak öncelikli idealimiz.”

Finans teknolojilerindeki gelişmelerin 5 ile 10 yıl içerisinde yeni istihdam modellerinin gelişimine ön ayak olacağını dile getiren Bulut, şirket olarak bu alandaki yatırımlarıyla istihdam alanındaki değişim ve dönüşümlerin öncüsü olmayı planladıklarını söyledi. Bulut, “Herhangi bir markette fark yaratmak için, o marketin bütün unsurlarını ve o unsurları arasındaki dinamiklere hakim olmanız gerekir. Rimuut’u kurarken freelance çalışma düzeninin sancılı noktalarını iyi tespit ettik ve doğru çözümleri geliştirmek için bilimsel yönetim araçlarını etkin bir şekilde değerlendirdik” diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR AÇIK KAPATACAK

OCAK 2017’de İTÜ Çekirdek’e kabul edilen girişim, şirketleşme sürecini geçen yıl Haziran’da tamamladı. Girişimin kurucuları ise Rimuut‘u global bir şirket yapmak istiyor. Operasyonlarına Türkiye pazarında başlayan girişim, 2018 yılının sonlarına doğru yurt dışına açılmayı hedefliyor. Deloitte’un 140 ülkede 10 bin 400 profesyonelin katılımıyla gerçekleştirdiği 2017 İnsan Kaynağı Trendleri raporunun sonuçlarına değinen Bulut, “Bu araştırma sonuçlarına göre kurumların yüzde 88’i yeni dijital çağda başarıya ulaşmak için organizasyonlarını yeniden tasarlamaya ihtiyaç duyuyor. Projelerinde dış kaynak kullanımı (outsource) ve projeye dayalı sözleşmeli iş gücünün kesinlikle artacağını söyleyenlerin oranı ise %51. Bir başka araştırmaya göre; Upwork, OneSpace, Freelancer.com gibi online freelance pazaryerleri aracılığıyla freelancerlar yalnızca ABD’de 1.1 trilyon dolar gelir elde etti. Bu verilere baktığımızda bu alanda büyük potansiyel olduğunu ve Türkiye’de bu alanda pazarın büyüyeceğini görüyoruz. Bu noktada freelance çalışanları kurumsal niteliklerle donatarak mikro-şirketlere dönüştüren Rimuut’un önemli bir açığı kapatacağını ifade etti” diye konuştu.

ŞİŞHANE METROSU’NDA KULUÇKA MERKEZİ

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı liderliğindeki yeni bir kuluçka merkezi projesi, ‘Zemin İstanbul’ Şişhane Metrosu’nda hayata geçiriliyor. Projelerini hayata geçirmek isteyen girişimcileri bekleyen Zemin İstanbul’a katılmak isteyenler, sektör temsilcileri, başarılı girişimciler ve uzmanlardan oluşan seçici kurul tarafından ön değerlendirmeye alınacaktır. Programa katılma hakkı kazanan girişimciler, Zemin İstanbul’un açık ofis alanlarını, ekipmanlarını ve prototiplerini test edebilecekleri ‘Deneyimleme Merkezi‘ni kullanma ve eğitim programlarından faydalanma haklarını elde edeceklerdir. Girişimciler, 15 Haziran’a kadar ilgili web sitesindeki başvuru formunu doldurarak, ön elemeye katılabiliyor. Merkezin temmuzda hayata geçirileceğini de paylaşalım.

TÜRKİYE’DEKİ GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK

TÜKETİCİ elektroniği perakendecisi MediaMarkt’ın, Tekzen ve Retailtech Hub tarafından desteklenen, Hackquarters tarafından yürüttüğü “MediaMarkt Startup Challenge” projesinde en iyiler belli oldu. Proje kapsamında kısa sürede alınan 60’ın üzerinde başvuruya göre belirlenen sonuçlarda birincilik müşteri davranışlarını gerçek zamanlı olarak kasada beklemeksizin ödemelerini gerçekleştirmelerini sağlayan bir IoT cihaz sunan BuyBuddy’nin oldu. İkincilik yüz tanıma ve takip teknolojilerini kullanarak pazar araştırmalarında çok daha iyi çözümler elde edilmesini sağlayan bir ‘BI çözümü’ ile Identify’nin, üçüncülük ise eğitim yönetim sistemi olan ve kurumsal etkileşimi en üst seviyeye çıkarmak için yeni nesil sosyal öğrenme platformu sunan Pacer’in oldu. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Girişimciliği desteklemek adına böyle bir yola çıktık. Almanya genel merkezimizde yapılan bir çalışma vardı. Almanya’da bunu uygulayan ilk ülke Türkiye oldu” dedi.

‘İLAÇ’ GİBİ YATIRIM

ABDİ İbrahim, 11 Mayıs’ta, 400 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesislerinden AbdiBio’nun açılışını yaparken, 600 milyon lira yatırım bedelli Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri’nin de temellerini atacak. Esenyurt’ta 13 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu olan AbdiBio, yılda 11 milyon flakon, 9 milyon şırınga, 22 milyon kartuş ve 1 milyon liyofilize üretim kapasitesiyle çalışacak. Aynı gün temelleri atılacak iki tesis arasında yer alan steril enjektabl üretim tesisinin 2020’den üretime geçmesi hedeflenirken, onkoloji üretim tesisinin de sektördeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağı ifade edildi. Dünyada ve Türkiye’de ilaç sektöründe yaşanan büyük değişim ve dönüşümün odağında biyoteknolojinin olduğunu vurgulayan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, hastalıklara karşı yeni ilaçların geliştirilmesinde biyoteknolojik yöntemlerin giderek daha etkili hale geldiğini vurguladı.

HAFTANIN YATIRIMI

PUBİNNO’YA 2 MİLYON TL YATIRIM

AKILLI bira musluğu ile fıçı biranın en verimli ve kalitesinin standart şekilde servis edilmesini sağlayan yapay zeka tabanlı akıllı bira muslukları üreten Pubinno, yeni bir yatırım daha aldı. 2 milyon TL yatırım alan girişimin, yeni yatırım turuna mevcut yatırımcıları olan Fatih İşbecer, Emre Sayın, Nexus Ventures’ın yanı sıra Galata İş Melekleri’nden Nevzat Aydın,Melih Ödemis,Kaan Boyner, Ahmet Faralyalı, Cem Cetin, Kurtulus Eker, Önder Öztarhan ve Görkem Güven katıldı. Şirketin kurucu ortağı Can Algül, Pubinno’nun muslukları şu an Amerika, İsrail, Almanya, Hollanda, Hindistan, İtalya ve Türkiye olmak üzere 7 ülkede 200’den fazla barda kullanıldığını ifade ederek, “Son 4 ayda yüzde 300 büyümüyle şu ana kadar 1 milyondan fazla bardak mükemmel şekilde servis edildi. 2018 için şimdiden 1600 siparişimiz var, yatırımı seri üretime ve partner kanalı genişletmeye harcayacağız” dedi.