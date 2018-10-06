En prestijli ödülü ‘Gap’tı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Sefer LEVENT / NEW YORK
06.10.2018 - 21:05, Son Güncelleme:

En prestijli ödülü ‘Gap’tı

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
En prestijli ödülü ‘Gap’tı

Türkmenistan’da Gap İnşaat tarafından yapılan Uluslararası Türkmenbaşı Limanı, mühendislik, müteahhitlik ve mimari alanda dünyanın en prestijli ödülü olarak gösterilen ‘Global Best Project’ödülünü kazandı. ‘Modern İpek Yolu’nun Batı’ya açılan kapısı olarak gösterilen liman Asya ve Avrupa arasındaki kargo teslimat süresini 45 günden 15 güne indirdi.

NEW York’un en işlek bölgesi Broadway’de Edison Ballroom’dayız. İhtişamlı balo salonunda dünyanın dört bir tarafından davetli onlarca müteahhitlik firmasının temsilcileri var. Biraz sonra New York merkezli ENR tarafından 23 kategoride projelerin değerlendirdiği “Global Best Projects” yarışmasının ödülleri takdim edilecek. Açılış konuşmalarının hemen ardından perdeye bir tanıtım filmi yansıtılıyor.

Modern İpek Yolu’nun en stratejik yatırımlarından biri olarak Türkmenistan’da inşa edilen Hazar Denizi kıyısındaki Uluslararası Türkmenbaşı Limanı bütün özellikleriyle tanıtılıyor. Ve bu limanı inşa eden Türk şirketi Gap inşaat “Havalimanı/Liman” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olarak açıklanıyor.

Gap İnşaat’ın davetlisi olarak gittiğimiz New York’taki törende, Uluslararası Türkmenbaşı Limanı’nın ayrıca 23 kategori birincilerinin yarıştığı “Best of Best” yarışında da finalist üç şirket arasında yer aldığını da öğreniyoruz.

MODERN İPEK YOLU

Ödül almak üzere sahneye davet edilen Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Gürler gururla konuşmasına başlıyor:

“Geçtiğimiz mayıs ayında hizmete açılan Uluslararası Türkmenbaşı Limanı dünya ticaretinde Modern İpek Yolu’nun ‘kalbi’ olarak kabul gördü. Türkmenistan’ı dünya ticaretinde çok önemli bir lojistik merkez haline getirecek olan liman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov’un öncülük ettiği kalkınma vizyonunun bir parçası. Bu vizyon çerçevesinde altyapı, üstyapı, sağlık ve endüstriyel tesislerin yatırımına hız veren Türkmenistan, dünya ticaret lojistiğinde çok önemli bir merkez olacak.”

2 BİN 500 KİŞİ

1 milyon 434 bin 149 metrekarelik bir alana sahip limanda, dünya standartlarında çevre düzenlemeleri yapmak, denizin ekolojik temizliğini sağlamak ve mevcut doğal bölgeyi dış etkenlerden korumak amacıyla 8 milyon 993 bin 788 metreküp derinleştirme çalışması ve 5 milyon metreküp deniz yüzeyi doldurma çalışmaları yapıldı. Limanın 3 bin 800 metre olan uzunluğu, yük ve yolcu gemilerinin yanaşması, yükleme ve boşaltma çalışmalarını da daha rahat ve hızlı yapmasını sağlıyor. Doğu-batı ve kuzey-güney yönlü yük çeşitlerini daha elverişli şartlarda taşımak ve ihracat ve ithalat kapasitelerini arttırmak amacıyla 3 bin 915 metrelik otoyol ve 29 bin 890 metre demiryolu da yapıldı. Asya’nın merkezinde önemli bir lojistik üssü işlevi görecek olan Uluslararası Türkmenbaşı Limanı, 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. 

En prestijli ödülü ‘Gap’tı

30 GÜNE İNDİRDİ

LİMAN, Çin’den Avrupa’ya kesintisiz bir şekilde tren hattıyla mal sevkiyatı yapılmasının yolunu açtı. Bu liman Asya’dan Avrupa’ya yük taşımacılığının yüzde 95’i halen deniz yolu üzerinden 45 günlük teslimat süresinde yapılırken, Uluslararası Türkmenbaşı Limanı ile Asya ve Avrupa arası demiryolu taşımacılığı 30 gün kısalmış oluyor. Buna göre, Çin’den kesintisiz tren hattıyla Türkmenistan’a gelen yükler, Hazar kıyısındaki Uluslararası Türkmenbaşı Limanı’nda feribota yüklenerek Azerbaycan’a ulaşıyor oradan da kısa bir süre önce hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars demiryoluna bağlanıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki tren yolu çalışması tamamlandığında da kesintisiz bir şekilde Avrupa’ya sevkiyat başlayacak.

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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