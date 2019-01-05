En pahalı Etiler’de en ucuz Yozgat’ta
Sinema yapımcıları ve Türkiye’nin en büyük sinema işletmecisi Mars arasında kavga büyürken, bu kez de bilet fiyatları tartışma konusu oldu. Yapımcı Fatih Aksoy, “Türkiye’de sinema bileti fiyatı kaç lira, bilen yok” diyerek tartışmanın fitilini ateşledi. Bugün en pahalı bileti İstanbul Etiler’deki Cinemapink keserken, en ucuz bilet Yozgat’taki Cinemaximum salonlarında.
SİNEMA yapımcıları ve işletmecileri arasında yaşanan kavga büyürken, bu kez de sinema biletleri arasındaki fark tartışma yarattı. Dün Hürriyet’e konuşan Madd Entertainment Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksoy, “Türkiye’de sinema biletinin fiyatı yok. Kaç lira olduğu belli değil. Biletin kaç lira olduğunu bilmiyoruz” dedi. Biz de Türkiye’nin farklı noktalarında aynı gün ve saatte aynı filmin biletlerini internetten inceledik. Salonlardaki bilet fiyatı hemen hemen her noktada farklıydı. Bunun birçok nedeni var. Kimi yerlerde kira ücretleri kimi yerlerde ise salon yatırımları bu fiyatlarda belirleyici oluyor. Ancak aradaki fark çok büyük. Türkiye’de sinema biletlerinin fiyatlarının 10 lira ile 31.75 lira arasında değiştiğini gözlemledik. En ucuz sinema bileti Yozgat Novada AVM’deki Mars sinemalarında. En pahalısı ise İstanbul Etiler Akmerkez’deki Cinemapink salonlarında.
Güney Koreli CGV Mars Cinema Group, Cinemaximum salonları ile Türkiye’de 38 ilde 905 salona sahip ve izleyicinin yüzde 44’üne ulaşıyor. Cinemaximum’un en pahalı salonları ise İstanbul’da Zorlu Center’da bulunuyor. Burada bilet fiyatları 29.50 ile 30.50 TL arasında değişiyor. Markanın en ucuz film biletleri ise Yozgat’ta. Burada fiyatlar 10 ile 12.50 TL arasında değişiyor. Sektörde Mars’ı pazar payı ile Avşar Sinemaları izliyor. 11 ilde sinema salonları bulunan şirkette ise İstanbul dışındaki fiyatların büyük bir çoğunluğu aynı. Yani şirket Gaziantep, Bursa ve Konya gibi illerde aynı fiyata bilet satıyor. Biletler İstanbul’da 15.75 TL ile 22.75 TL arasında değişirken Anadolu illerinde ortalama 14.75 TL’ye bilet satılıyor. Türkiye’nin en pahalı sinema biletini ise Cinemapink satıyor. İstanbul Etiler Akmerkez’in sinema salonlarını işleten şirket film için kişi başı 31.75 TL alıyor. Markanın Anadolu illerindeki bilet fiyatları ise 14 lira ile 20 lira arasında değişiyor. Anadolu’da güçlenen markalardan biri de Cinetech. Bu işletmede ise fiyatlar Anadolu illerinde 11 lira ile 15 lira arasında değişiyor.
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