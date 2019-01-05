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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
CEYHUN KUBURLU
05.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

En pahalı Etiler’de en ucuz Yozgat’ta

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
En pahalı Etiler’de en ucuz Yozgat’ta

Sinema yapımcıları ve Türkiye’nin en büyük sinema işletmecisi Mars arasında kavga büyürken, bu kez de bilet fiyatları tartışma konusu oldu. Yapımcı Fatih Aksoy, “Türkiye’de sinema bileti fiyatı kaç lira, bilen yok” diyerek tartışmanın fitilini ateşledi. Bugün en pahalı bileti İstanbul Etiler’deki Cinemapink keserken, en ucuz bilet Yozgat’taki Cinemaximum salonlarında.

SİNEMA yapımcıları ve işletmecileri arasında yaşanan kavga büyürken, bu kez de sinema biletleri arasındaki fark tartışma yarattı. Dün Hürriyet’e konuşan Madd Entertainment Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksoy, “Türkiye’de sinema biletinin fiyatı yok. Kaç lira olduğu belli değil. Biletin kaç lira olduğunu bilmiyoruz” dedi. Biz de Türkiye’nin farklı noktalarında aynı gün ve saatte aynı filmin biletlerini internetten inceledik. Salonlardaki bilet fiyatı hemen hemen her noktada farklıydı. Bunun birçok nedeni var. Kimi yerlerde kira ücretleri kimi yerlerde ise salon yatırımları bu fiyatlarda belirleyici oluyor. Ancak aradaki fark çok büyük. Türkiye’de sinema biletlerinin fiyatlarının 10 lira ile 31.75 lira arasında değiştiğini gözlemledik. En ucuz sinema bileti Yozgat Novada AVM’deki Mars sinemalarında. En pahalısı ise İstanbul Etiler Akmerkez’deki Cinemapink salonlarında.

Güney Koreli CGV Mars Cinema Group, Cinemaximum salonları ile Türkiye’de 38 ilde 905 salona sahip ve izleyicinin yüzde 44’üne ulaşıyor. Cinemaximum’un en pahalı salonları ise İstanbul’da Zorlu Center’da bulunuyor. Burada bilet fiyatları 29.50 ile 30.50 TL arasında değişiyor. Markanın en ucuz film biletleri ise Yozgat’ta. Burada fiyatlar 10 ile 12.50 TL arasında değişiyor. Sektörde Mars’ı pazar payı ile Avşar Sinemaları izliyor. 11 ilde sinema salonları bulunan şirkette ise İstanbul dışındaki fiyatların büyük bir çoğunluğu aynı. Yani şirket Gaziantep, Bursa ve Konya gibi illerde aynı fiyata bilet satıyor. Biletler İstanbul’da 15.75 TL ile 22.75 TL arasında değişirken Anadolu illerinde ortalama 14.75 TL’ye bilet satılıyor. Türkiye’nin en pahalı sinema biletini ise Cinemapink satıyor. İstanbul Etiler Akmerkez’in sinema salonlarını işleten şirket film için kişi başı 31.75 TL alıyor. Markanın Anadolu illerindeki bilet fiyatları ise 14 lira ile 20 lira arasında değişiyor. Anadolu’da güçlenen markalardan biri de Cinetech. Bu işletmede ise fiyatlar Anadolu illerinde 11 lira ile 15 lira arasında değişiyor.

En pahalı Etiler’de en ucuz Yozgat’ta

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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