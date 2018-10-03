En kötüyü geride bıraktık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEn kötüyü geride bıraktık
GeriEkonomi En kötüyü geride bıraktık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Ankara
03.10.2018 - 22:28, Son Güncelleme:

En kötüyü geride bıraktık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En kötüyü geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eylül itibariyle enflasyonda en kötünün geride bırakıldığını ve eylül ayı beklentiler açısından en kötünün olduğu ay olduğunu belirterek enflasyon rakamlarıyla piyasadaki fiyatlamalarda fırsatçılık, stokçuluk ve spekülatif davranışların etkisinin algı değil, gerçek olduğunun ortaya konulduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eylül ayında beklentilerin çok üzerinde gelen enflasyonu rakamlarına ilişkin, “Eylül itibarıyla bu sürecin kötüsünü atlattık, ekim çok daha güçlü, çok daha somut neticelerin çıkacağı bir döneme işaret ediyor” dedi. Albayrak gelecek hafta enflasyonla mücadele çerçevesinin açıklanacağını bildirdi.

Albayrak, NTV’de katıldığı programda eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirirken, açıklanan oranın, piyasa ve Merkez Bankası beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi. Albayrak, enflasyon rakamlarıyla piyasadaki fiyatlamalarda fırsatçılık, stokçuluk ve spekülatif davranışların etkisinin algı değil, gerçek olduğunun ortaya konulduğunu belirterek, “Demek ki bu anlamdaki fiyatlamalarla çok daha yoğun şekilde mücadele edeceğiz” dedi.

Albayrak, bu ay itibarıyla yapısal reformlar, tarımsal izleme komitesi, Hal Yasası gibi alanların yanı sıra Meclis’te atılacak adımlarla bu sürecin daha güçlü seyredeceğine dikkati çekerek, “Ekimle başlayan kasım ve aralıkla devam eden sürecin yıl sonuna kadar hedeflere yakın düzeyde gerçekleşeceğini görüyoruz. Bu trendin ekimle birlikte kırılacağını görüyoruz ve bununla birlikte tüm adımları atacağız” değerlendirmesinde bulundu.

22 BİNİ AŞAN ŞİKAYET

Albayrak, fiyatlamalardaki spekülasyonlara ilişkin “Alo 175” hattına gelen şikayetlerin Ticaret Bakanlığı’nca takip edildiğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zabıtaların denetimine ilişkin mesajları olduğunu anımsatarak, “Son iki ayda Alo 175’e 22 binden fazla şikayet geldi. Sahada çok etkin mücadele ettik. Bundan sonraki süreçte de vatandaş merkezli çok yakın dinamik ve etkin süreci ortaya koymamız lazım” diye konuştu.

SÜREÇ BAŞLIYOR

Albayrak, enflasyonla topyekun mücadeleye yönelik soru üzerine şunları kaydetti: “Paydaşların tamamıyla önden görüşme sürecine bu hafta başladık. Önümüzde hafta genel çerçevede fiyatlama, indirim, sorumluluk alma, tüm paydaşlarla hep birlikte elini taşın altına koyma noktasında bir süreci başlatacağız. Hep birlikte mücadele etmek, bu sürecin içinde çok daha güçlü ve hızlı netice almak açısından elzem. Özellikle enflasyon fiyatlamasını etkileyen sektörler başta olmak üzere, paydaşlarla ayrı ayrı görüşmelerimizi yapıp, kritik eşiği etkileyen konuları sektör ve firma temsilcileriyle ele alacağız. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle genel bir kamuoyu açıklamasıyla bunun topyekun mücadele gerektirdiğini hep birlikte seslendireceğiz.”

CEHALETTEN DEĞİLSE İHANETTEN

TÜRKİYE’de yaşanan sistem değişikliğiyle kamu maliyesinde bir dönüşüm olduğunu ifade eden Albayrak, “Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi” ile 2019 yılı için hedeflenen 76 milyar liralık tasarruf ve gelir önlemi kapsamında etkin ve verimli bir dönüşüm sağlamak amacıyla ciddi bir altyapı ortaya konulduğunu bildirdi. Bu konuda daha önce olduğu gibi bugün de birçok yerli ve yabancı firmayla çalışıldığını vurgulayan Albayrak, şunları söyledi: “Türkiye yeni ve gelişen dünyada çok büyük rekabetçi bir pozisyona doğru emin adımlarla ilerliyor. Biz sadece bu firmadan (McKinsey) değil, birçok firmadan dönüşüm ofisiyle alakalı raporlar aldık. Bunları bir potada erittik ve Türkiye’ye özgün, kendi modelimizi uygulama noktasında bütün bu akılları birleştirip, kendi yerli ve milli aklımızı ortaya koyarak bir ofis kurduk. Bu ofisin başında sonunda, A’dan Z’ye biz varız, Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Ortadaki spekülatif söylemler cehaletten değilse ihanettendir. Son birkaç yıldır yaşananlara baktığımızda kimin ihanet içinde olduğunu, kimlerin Türkiye’nin menfaatine davrandığını görüyoruz” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

En kötüyü geride bıraktık

Enflasyonda 15 yılın rekoru

TL'ye dönüşün kuru belli

Ceo çıldırdı!