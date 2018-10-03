En kötüyü geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eylül ayında beklentilerin çok üzerinde gelen enflasyonu rakamlarına ilişkin, “Eylül itibarıyla bu sürecin kötüsünü atlattık, ekim çok daha güçlü, çok daha somut neticelerin çıkacağı bir döneme işaret ediyor” dedi. Albayrak gelecek hafta enflasyonla mücadele çerçevesinin açıklanacağını bildirdi.

Albayrak, NTV’de katıldığı programda eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirirken, açıklanan oranın, piyasa ve Merkez Bankası beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi. Albayrak, enflasyon rakamlarıyla piyasadaki fiyatlamalarda fırsatçılık, stokçuluk ve spekülatif davranışların etkisinin algı değil, gerçek olduğunun ortaya konulduğunu belirterek, “Demek ki bu anlamdaki fiyatlamalarla çok daha yoğun şekilde mücadele edeceğiz” dedi.

Albayrak, bu ay itibarıyla yapısal reformlar, tarımsal izleme komitesi, Hal Yasası gibi alanların yanı sıra Meclis’te atılacak adımlarla bu sürecin daha güçlü seyredeceğine dikkati çekerek, “Ekimle başlayan kasım ve aralıkla devam eden sürecin yıl sonuna kadar hedeflere yakın düzeyde gerçekleşeceğini görüyoruz. Bu trendin ekimle birlikte kırılacağını görüyoruz ve bununla birlikte tüm adımları atacağız” değerlendirmesinde bulundu.

22 BİNİ AŞAN ŞİKAYET

Albayrak, fiyatlamalardaki spekülasyonlara ilişkin “Alo 175” hattına gelen şikayetlerin Ticaret Bakanlığı’nca takip edildiğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zabıtaların denetimine ilişkin mesajları olduğunu anımsatarak, “Son iki ayda Alo 175’e 22 binden fazla şikayet geldi. Sahada çok etkin mücadele ettik. Bundan sonraki süreçte de vatandaş merkezli çok yakın dinamik ve etkin süreci ortaya koymamız lazım” diye konuştu.

SÜREÇ BAŞLIYOR

Albayrak, enflasyonla topyekun mücadeleye yönelik soru üzerine şunları kaydetti: “Paydaşların tamamıyla önden görüşme sürecine bu hafta başladık. Önümüzde hafta genel çerçevede fiyatlama, indirim, sorumluluk alma, tüm paydaşlarla hep birlikte elini taşın altına koyma noktasında bir süreci başlatacağız. Hep birlikte mücadele etmek, bu sürecin içinde çok daha güçlü ve hızlı netice almak açısından elzem. Özellikle enflasyon fiyatlamasını etkileyen sektörler başta olmak üzere, paydaşlarla ayrı ayrı görüşmelerimizi yapıp, kritik eşiği etkileyen konuları sektör ve firma temsilcileriyle ele alacağız. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle genel bir kamuoyu açıklamasıyla bunun topyekun mücadele gerektirdiğini hep birlikte seslendireceğiz.”

CEHALETTEN DEĞİLSE İHANETTEN

TÜRKİYE’de yaşanan sistem değişikliğiyle kamu maliyesinde bir dönüşüm olduğunu ifade eden Albayrak, “Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi” ile 2019 yılı için hedeflenen 76 milyar liralık tasarruf ve gelir önlemi kapsamında etkin ve verimli bir dönüşüm sağlamak amacıyla ciddi bir altyapı ortaya konulduğunu bildirdi. Bu konuda daha önce olduğu gibi bugün de birçok yerli ve yabancı firmayla çalışıldığını vurgulayan Albayrak, şunları söyledi: “Türkiye yeni ve gelişen dünyada çok büyük rekabetçi bir pozisyona doğru emin adımlarla ilerliyor. Biz sadece bu firmadan (McKinsey) değil, birçok firmadan dönüşüm ofisiyle alakalı raporlar aldık. Bunları bir potada erittik ve Türkiye’ye özgün, kendi modelimizi uygulama noktasında bütün bu akılları birleştirip, kendi yerli ve milli aklımızı ortaya koyarak bir ofis kurduk. Bu ofisin başında sonunda, A’dan Z’ye biz varız, Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Ortadaki spekülatif söylemler cehaletten değilse ihanettendir. Son birkaç yıldır yaşananlara baktığımızda kimin ihanet içinde olduğunu, kimlerin Türkiye’nin menfaatine davrandığını görüyoruz” diye konuştu.