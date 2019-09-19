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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En kötü senaryoda 40 milyar TL kâr

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En kötü senaryoda 40 milyar TL kâr

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) takibe düşen krediye gitmesi gerektiğini belirttiği 46 milyar liralık kredinin ağırlıklı yabancı para cinsinden olduğunu söyleyerek, “Kredi borçlusu olan kamu kurumu yok. Bankacılık sektöründe en kötü senaryoda bile yıl sonu kârlılığı 35-40 milyar TL arasında kapatılır” dedi. Aydın, faizlerde aşağı yönlü gidişatın devam etmesini beklediklerini de vurguladı.

Aydın, NTV’de soruları yanıtladı. BDDK’nın tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin açıklaması hakkında konuşan Aydın şunları kaydetti: “Bankalar kredileri üç grupta sınıflıyor. Birinci grup, canlı kredi, ikinci grup canlı ufak tefek sorunları var. Üçüncü grup edinimleri yerine getiremeyen. O artık hassas izlenmesi gereken takibe gitme dediğimiz bölüm o. BDDK, ben bankaların portföylerine baktım 46 milyar TL’nin üçüncü gruba gitmesini öneriyorum dedi. Bunlar ağırlıklı inşaat ve enerji sektörüne ait kredilerdir. Derinlemesine bakınca 46 milyarın yüzde 50’si inşaat ve enerji. Kalanı diğer sektörler. İkinci grup ağırlıklı kredilerin üçüncü gruba gitmesi söylenmiş.”

Daha önce TBB’nin enerji sektörüne ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatan Aydın, şöyle konuştu: “Doğalgazla enerji üreten firmalar sıkıntıda ama toplam kredi portföyü içinde miktarı azdır. Bankacılık sisteminin enerji sektörü kredi stoku 47 milyar dolar. Bunun 35 milyar dolarında herhangi bir problem yok. 12-13 milyar dolarlık bölümünün yapılandırma gereksinmesi var. 46 milyar liranın içinde de enerjinin payı yüzde 20’ler civarında. Yapılandırma ile takibe düşen kredi birbirinden çok farklı. 46’nın 10-15 milyarlık bölümünün daha önce üçüncü gruba aktarıldığını görüyoruz. Sektörün yaklaşık 6 milyar kadar rezervi var. Toplam 12 milyar TL karşılık ayrılması gerekecek. Karşılık tutarı Türk bankaları zorda bırakmaz. Türk bankacılık sisteminin gücü ve sağlamlığı pekişmiş olacak ve bu şekilde devam edeceğiz. Bankacılık sektöründe en kötü senaryoda bile yıl sonu karlılığı 35-40 milyar TL arasında kapatılır.”

Aydın, kredi yapılandırmasıyla ilgili olarak “Bankalar bugünden itibaren çerçeve anlaşmasını imzalayacaklar. Yeni yasal düzenleme ile 25 milyon TL’nin altı ve üstü olarak ikiye boldük. 25 milyon TL’nin altı konfeksiyon usulü olacak. Ödemesiz dönem bir yıla kadar olabilecek vade 60 ay azami olacak. Faizi değişken veya sabit olabilecek. Çok hızlı yapılabilecek bir yapı kuruldu, bu ilk defa yapıldı. 25 milyonun üstü bildiğimiz klasik usullere tabi” dedi.

SON ÇEYREK POZİTİF

Faiz indirimleriyle beraber inşaat sektöründe çok cazip yeni fiyatlamalar çıktığını kaydeden Aydın, “Daha çok aşağı gelir diye bekleyenler de var. Bizim beklentimiz, faizler aşağı yönlü seyrini devam ettirecek. Şimdi kurumsalda 13-16 aralığında yıllık krediler görüyoruz. Merkez Bankası’nın deklare ettiği benchmark faizin altında. Son çeyreğin krediler açısından son derece pozitif olacağını ve ülke büyümesine olumlu katkı yapacağını ifade ediyorum” diye konuştu.

JCR AVRASYA DEVAM

Yerli kredi derecelendirme şirketi kurulmasına yönelik süreçle ilgili konuşan Aydın şunları kaydetti: “Bizim kurmaya çalıştığımız şey TL borçlanmak isteyenlerin derecelendirilmesi ve bunun BDDK tarafından kabule şayan bulunması. JCR Avrasya ile hisse alımı konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Ama henüz işlem bitmedi. Kuracağımız şirket Hazine’yi ve bankaları değerlendirmeyecek. Türkiye’de borçlanmak isteyen büyük ölçekli şirketleri ölçüp değerlendireceğiz. Halka açılmak, tahvil çıkarmak isteyenleri değerlendireceğiz. Reytinge göre kullandırdığım kredi sermayeyi daha efektif kullanmama sebep olacak.”

Futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin değerlendirme yapan Aydın, “Biz tamamen ticari esaslara göre yapılandırmayı yaptık. Birinden kısarak birine vermedik. Futbolun geliri iyi, gider yönetimiyle ilgili problemleri vardır. Bize başvuran kulüplerin 3 tanesi hariç yapılandırdık. 3 tanesi ile ilgili görüşmeler sürüyor. 6 kadar kulübü yapılandırdık” dedi.

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