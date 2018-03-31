En kötü ilk çeyrek performansı
Kripto para birimi, tarihindeki en kötü ilk çeyreklik performansını kaydetti
Kripto para birimi, yılın ilk çeyreğini kötü tamamlıyor. CoinDesk'in verilerine göre Ocak ayının başında 13,412.44 dolar olan fiyat 30 Mart itibariyle 7,266.07 dolara gerilemiş durumda, bu da %45'ten fazla düşüş olduğunu gösteriyor. Vöylece ilk çeyrekte bitcoin'in piyasa değerinden 114.9 milyar dolar silindi.
Bu kayıp bitcoin tarihindeki en büyük ilk çeyrek düşüşü olarak kayda geçti. CoinDesk'e göre bitcoin son olarak 2014 yılının ilk çeyreğinde %38'e yakın gerilemişti. CNBC'nin fiyatları takip etmeye başladığı 2011'den bu yana bitcoin 2013 yılının ilk çeyreğinde %599 ile en büyük artışı kaydetmiş, geçen sene de 19 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Ancak kripto para birimi bu yıl sert regülasyonlarla karşılaştı ve tarihi seviyelerden uzaklaştı.
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