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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ELİF ERGU
13.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En iyi ‘yönetilen’ler belli oldu

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
En iyi ‘yönetilen’ler belli oldu

Dünyanın 20 ülkesinde Deloitte tarafından uygulanan ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ programı 2 yıldır Türkiye’de de uygulanıyor.

Bu program kapsamında eğitim alan ve iyi performans sergileyen şirketler önceki gün bir törenle açıklandı. Koç Üniversitesi’nin akademik destekçi olduğu Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT), Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin de (TKYD) iş ortağı olduğu programa bu yıl 95 şirket başvurdu. Bu şirketlerden 37’si de finalist olmaya hak kazandı. Jüri Başkanlığını Ümit Boyner’in yaptığı programda, Ali Sabancı, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, Buğra Koyuncu, Batu Aksoy, Ümran İnan ve Zeynep Bodur Okyay da jüri üyesi olarak görev yaptı.

15 ŞİRKET

2019 yılının ‘En İyi Yönetilen Şirketleri’ şöyle: 2M Kablo, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Ege Kimya, Ekin Kimya, Epsan, Gün+Partners, Kırpart A.Ş., METYX Composites, Onurcan Ambalaj, Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Sönmez Transformatör, Sun Tekstil, Transorient, Turaş Gaz Armatürleri, VSY Biyoteknoloji ve İlaç. Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli programla ilgili bilgi verirken, programın ilk yılına göre katılımın yüzde 30 büyüdüğünü, katılan şirketlerin de yüzde 95’inin aile şirketi olduğunu söyledi.

AKIN: ŞİRKETLER SATILARAK BÜYÜR

EN İyi Şirketler programının jüri üyelerinden, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da, “Global ölçekteki deneyimlerden aile şirketleri yararlanma fırsatı buluyor. Orta ölçekli şirketler için bulunmaz bir fırsat bu program. Bu program sayesinde şirketlerin gerçek değeri de ortaya çıkıyor, bir yol haritası çizilebiliyor. Şirketler satılarak büyür” dedi.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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