En iyi ‘yönetilen’ler belli oldu
Dünyanın 20 ülkesinde Deloitte tarafından uygulanan ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ programı 2 yıldır Türkiye’de de uygulanıyor.
Bu program kapsamında eğitim alan ve iyi performans sergileyen şirketler önceki gün bir törenle açıklandı. Koç Üniversitesi’nin akademik destekçi olduğu Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT), Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin de (TKYD) iş ortağı olduğu programa bu yıl 95 şirket başvurdu. Bu şirketlerden 37’si de finalist olmaya hak kazandı. Jüri Başkanlığını Ümit Boyner’in yaptığı programda, Ali Sabancı, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, Buğra Koyuncu, Batu Aksoy, Ümran İnan ve Zeynep Bodur Okyay da jüri üyesi olarak görev yaptı.
15 ŞİRKET
2019 yılının ‘En İyi Yönetilen Şirketleri’ şöyle: 2M Kablo, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Ege Kimya, Ekin Kimya, Epsan, Gün+Partners, Kırpart A.Ş., METYX Composites, Onurcan Ambalaj, Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Sönmez Transformatör, Sun Tekstil, Transorient, Turaş Gaz Armatürleri, VSY Biyoteknoloji ve İlaç. Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli programla ilgili bilgi verirken, programın ilk yılına göre katılımın yüzde 30 büyüdüğünü, katılan şirketlerin de yüzde 95’inin aile şirketi olduğunu söyledi.
AKIN: ŞİRKETLER SATILARAK BÜYÜR
EN İyi Şirketler programının jüri üyelerinden, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da, “Global ölçekteki deneyimlerden aile şirketleri yararlanma fırsatı buluyor. Orta ölçekli şirketler için bulunmaz bir fırsat bu program. Bu program sayesinde şirketlerin gerçek değeri de ortaya çıkıyor, bir yol haritası çizilebiliyor. Şirketler satılarak büyür” dedi.
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