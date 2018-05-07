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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Elif ERGU-VENEDİK
07.05.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

En iyi markalarınız THY ve simit

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
En iyi markalarınız THY ve simit

Bu yıl 13’üncüsü İtalya Venedik’te gerçekleştirilen Perakende Liderler Konferansı’nın onur konuğu Fendi markasının kurucularından Anna Fendi oldu. 85 yaşındaki ünlü modacı Fendi, Türk markalarına da övgüler yağdırdı. Fendi, “Türkiye’den çıkan marka olarak THY’yi biliyorum. THY ile uçtum, çok beğendim. En iyi markalarınızdan biri de simit” dedi.

PERAKENDE Liderler Konferası’nın 13’üncüsü bu yıl Venedik’te gerçekleştirildi. 120’e yakın markanın temsilcisinin ve üst düzey yöneticilerinin katıldığı Soysal Danışmanlık’ın gerçekleştirdiği konferansta Türkiye’den gelen konuşmacıların yanısıra London Business School’dan Costas Markides, Fendi markasının yaratıcılarından 85 yaşındaki Anna Fendi de vardı. Anna Fendi, Türkiye markalarıyla ilgili görüşlerini de şöyle anlattı: “Türk Hava Yolları (THY) markasıyla seyahat ettim ve farkettim ki bu inanılmaz bir marka. Gerçekten çok sayıda hava yolu ile seyahat ettim, THY çok etkileyiciydi, memnuniyet vericiydi. İstanbul seyahatimde simit yedim. Simiti de çok beğendim. Hatta bir parça simidi alıp İtalya’da aşçıma aynısını yapması için verdim. Bence simit de bir marka. Markalar fikirlerden doğar. Her zaman fikirleri ileri götürmek gerekir. Yaratıcılığın da yaşı yoktur. Bazen insana zorluklar da yardım eder. Herkese her zaman verimliliği, üretkenliği tavsiye ederim. İşinizi kalbinizi dinleyerek yapın.”

Kendini “85 yaşında genç bir girşimci” olarak tanımlayan Anna Fendi, hala tasarım yapıyor, sofra ürünleri tasarlıyor, butik oteller açıyor. Fendi’nin markalaşma sürecini anlatırken, bir İtalyan markası olarak devam ederken, Milano’da defile yaptıktan sonra koleksiyonlarını bir bavula koyup kız kardeşiyle birlikte New York’a gittiklerini ve orada 15 gün içinde koleksiyonlarının tamamının kabul edilmesini markalarının dönüm noktalarından biri olarak anlatan Anna Fendi, 1965 yılında Karl Lagerfield ile çalışmalarının da kendileri için dönüm noktası olduğunu söyledi.

3 SANİYELİK SABIR
Konferansta perakendedeki dönüşümü London Business School’dan Prof. Costas Markides, “Şirketinizi Sürekli Dönüşüm Yolculuğuna Nasıl Hazırlarsınız?” başlıklı konuşmasında özetledi. Markides, “Sürekli internette olmak dikkat süresini 30 saniyeye indirdi. Her şey hızlanırken insanların sabrı azaldı, film indirirken insanlar 3 saniyeden fazla sabredemiyor. Yeni iş yapma biçimleri de değişti. Yeni kuşaklar üzerine ABD Çalışma Bakanlığı’nın yaptırdığı araştırmalarda şu an 18 yaşında olanlar 40 yaşına gelene kadar en az 12-13 iş değiştirecek” dedi.

En iyi markalarınız THY ve simit

31 MİLYON KİŞİ VAR
Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş da konferansta, ABD’de 3.5 saat olan mobil kullanım ortalamasının Türkiye’de 4.5 saat olduğunu, gelecekte mobilin etkisi ile Fortune 500 şirketleri yerine Future 500 şirketlerinin konuşulmaya başlanacağını söyledi. Perakende sektörünün en çok mağaza kapanan bir dönemden geçtiğini söyleyen Matraş, Facebook’un marka işbirlikleriyle farklı bir yola da girdiğini yaptıkları kampanyalarla anlatırken, “Telefonlarımız artık yeni vitrinimiz. Eskiden ben alışverişe gidiyorum vardı artık ben her yerde alışveriş yapıyorum var. Türkiye’de 45 milyon kişi Facebook kullanıyor” dedi.

EĞİTİM YARATICILIĞI ETKİLİYOR
PROF. Costas Markides’in “Ne kadar yaratıcıyız?” başlıklı sunumunda yapılan bir araştırma da paylaşıldı.

Buna göre;

- 3-5 yaşındakiler yüzde 98’i dahi

- 8-10 yaşındakiler yüzde 32’si yaratıcı

- 13-15 ergen çocukların yüzde 10’u,

- 25 yaşındakiler yüzde 2’si yaratıcı.

Markides “ne oluyor da bu yaratıcılık eriyor?” sorusuna, “Bu çocuklar okula gidiyor! hayat değişiyor ama eğitim sistemi dönüşemedi” yanıtını veriyor.

HORTUMDA YAŞAMAYA ALIŞMALIYIZ
LEVENT Erden, Deniz Ülke Arıboğan ve Bekir Ağırdır’ın oturumunu perakende sektörünün deneyimli ismi Silk&Cashmere’in kurucusu Ayşen Zamanpur yönetti. Bu oturumda Bekir Ağırdır, dünyada yaşanan gelişmeleri hortuma benzeterek, “Artık hortumun içinde yaşamaya alışılmalı” dedi. Türk insanı ortak hayata dair karamsar olsa da kendi hayatına karşı iyimser olduğunu, bu yüzden de çoğunluğun gemisini kurtaran kaptan psikolojisiyle hareket ettiğini anlatan Ağırdır, yeni hayata uygun yönetim otellerinin bulunması gerektiğini söyledi. Deniz Ülke Arıboğan ise yaşanan hızlı dönüşümün hayatlara travma getirdiğine, yeni aile modellerinde ailelerin çocuklarının önüne her şeyi koymasına rağmen, çocukların tatminsiz olduğunu anlattı.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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